De røde djevlene gikk inn i landslagspausen med en 4–3-seier mot Liverpool i FA-cupen, men kom raskt tilbake på jorden igjen med 1–1 mot Brentford.

Ett poeng var godt betalt, for Brentford herjet tidvis med Erik ten Hags menn. Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp er lite imponert.

– Det var en type prestasjon som leder til at manageren får sparken, for det var manglende innsats. Hvis spillerne virkelig liker manageren og vil spille for ham, gir de alt, sier Redknapp.

– Det var så mange spillere som loffet rundt og ikke virket å bry seg, men de spiller faktisk for en av de største klubbene i verden, fortsetter fotballeksperten.

Jamie Redknapp Ekspert for Sky Sports. Spilte for blant andre Liverpool og Tottenham.

Etter kampen etterlyste ten Hag mer lidenskap og vilje fra sine spillere i deler av kampen. Samtidig understreket han at han så kamp og glød hos spillerne, bare ikke nok.

Tidligere Manchester United-keeper Tim Howard – og nå ekspert for NBC Sport – har sett seg lei av ten Hags gjentatte snakk om kampvilje.

– Alle 20 lag i Premier League må ha det. Jeg vil ikke høre ham si det. Det må være et minimum, spesielt i United, sier Howard.

Den tidligere keeperen svarer «ja» på spørsmål om han hadde endret trenerteamet i United.

– Jeg mener ikke at han har gjort mye som tilsier at han fortjener å miste jobben, men forandringene i hierarkiet får meg til å tro at det blir endringer. Det er ikke gode nok resultater eller en klar identitet. Fansen har mye makt og de vil se briljante spillere og god fotball hver uke.

Mangelen på identitet og en fastsatt spillestil er noe Redknapp også etterlyser.

– Jeg vet ikke om de spiller seg ut bakfra. Noen ganger prøver de det, men så sender de ballen til keeperen, før han måker ballen oppover. Jeg vet de ikke får brukt sin ønskede forsvarsfirer (på grunn av skader), men likevel skjønner jeg ikke hvordan United ønsker å spille, sier han.

Tim Howard Ekspert for NBC Sport. Står med 77 kamper for Manchester United (2003–2007)

Det er liten tvil om at United sikter høyere enn sin nåværende sjetteplass – men tall tyder faktisk på at rødtrøyene har fått godt betalt prestasjonene tatt i betraktning.

I 2024 er det faktisk ingen andre lag som har fått flere skudd imot enn United. De har sluppet inn 40 baklengsmål, femte færrest i ligaen, men har et «forventet antall baklengsmål» på 50,8 mål. Ingen andre lag i ligaen kan vise til en slik overprestering.

De er også laget som har fått best betalt målt i «forventet antall poeng».

«Er det bærekraftig? Neppe. Men så trenger ikke United å opprettholde sitt nåværende nivå, de må heve det», skriver fotballtidsskriftet The Athletic.

Etter Brentford-kampen sa ten Hag at han ikke bekymrer seg over den defensive statistikken så lenge resultatene kommer.

Nederlenderen erkjenner at de ikke fortjente å vinne, tross Brentfords sene utligning på overtid.

Manchester United ligger nå åtte poeng bak Tottenham på femteplass og 11 poeng bak Aston Villa på fjerdeplass. Dersom Premier League bare får fire plasser i Champions League neste sesong, er det tvilsomt at United får en plass der.

– Det er fortsatt mange kamper igjen. Det kan bli et viktig poeng til slutten av sesongen, sier ten Hag – som ikke har gitt opp Champions League.