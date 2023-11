– Det er kvalifiseringsturnering i Italia i slutten av januar, og jeg føler meg trygg på at jeg rekker det, sier Gedminas til VG.

Det er noen få dager siden han ble operert for en skade som er omtrent like ille som den høres ut: avrevet biceps. Etter operasjonen ser armen så ille ut under bandasjen at Gedminas ikke vil dele bilder av det.

– Det er nok med bildet som viser hvordan underarmen ser ut, sier bokseprofilen.

Uhellet skjedde under et stevne i Köln for to uker siden.

VELLYKKET: Slik så venstrearmen til Mindaugas Gedminas ut etter at biceps-muskelen var sydd på plass. Foto: Privat

– Jeg vant første runde og ledet i den andre. Det var 30 sekunder igjen da jeg traff albuen til motstanderen mens jeg slo en venstre hook. Jeg trodde først det var en liten strekk, forklarer Gedminas.

Men TV-bildene fra kampen viser noe annet. Der ser man tydelig at bicepsen på den venstre armen har trukket seg opp og ligger som en klump øverst på overarmen.

YouTube: Se kampen mellom Gedminas og Schumann

– Du tenkte ikke på at du kunne gjøre skaden verre dersom du ikke ga deg?

– Nei, det eneste som sto i hodet på meg var å fullføre kampen. Jeg forsøkte å slå et par slag med venstrearmen, men det var ikke noe kraft i den.

Mindaugas Gedminas Vis mer ↓ Født: 13. september 1996 (27 år).

Klubb: AIK Lund, Kristiansand.

Har flere NM-gull i mellomvekt (75 kg) og mellomvekt (80 kg).

Har fire gill i nordisk mesterskap.

Deltok i VM i 2021.

Tapte mot russiske Gleb Baksji i den siste og avgjørende kampen da han forsøkte å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2021.

Må bli blant de fire beste i kvalifiseringsturneringen i Italia i januar/februar, eller i Thailand i mai for å komme seg til OL i lett tungvekt (80 kg).

27-åringen fra Kristiansand kom seg gjennom den tredje og siste runden, men tapte på poeng mot tyskeren Kevin Schumann. Dagen i forveien hadde Gedminas slått den rutinerte briten Sam Hickey.

Fare for lammelser

Siden Köln-turneringen har Gedminas naturlig nok holdt seg i ro og ventet på operasjon. Alvoret gikk virkelig opp for ham da han snakket med kirurgen før inngrepet i forrige uke.

– Jeg fikk vite at jeg risikerte permanente lammelser og nerveskader. Da begynte jeg jo å tenke litt. Men jeg har satset så hardt på boksekarrieren, så det var ikke aktuelt å trekke seg, forklarer sørlendingen.

– Det er en standard risiko forbundet med slike skader og operasjoner, men han har ikke fått noen nervekomplikasjoner. Nå må han bare gi dette tid til å gro, sier ortopedisk kirurg, Ingi Thor Hauksson, til VG.

Selv forklarer Gedminas at han begynner å trene forsiktig om et par uker og at han er tilbake i full trening med sparring i slutten av året. Han går glipp av et treningsopphold i Italia akkurat nå, i tillegg til turneringer i Finland og Kroatia.

– Jeg må bare se positivt på det. Nå kommer jeg tilbake og blir enda sterkere i høyrearmen.

– Jeg har bokset mot, og slått, flere av de beste som er på nivået som trengs, og mener jeg har veldig gode muligheter til å være blant de 18 som bokser i Paris, slår han fast.

PS! Gedminas nå i lett tungvekt (80 kg) og er sammen med Sunniva Hofstad, Martin Skogheim og Omar Shia blant de beste norske amatørbokserne for øyeblikket.