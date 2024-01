De to innledet, hevder Besseberg, et forhold etter å ha møtt hverandre under en middag i Russland i 2016.

Det ble vist bilder av «Eva» i retten tirsdag, men etternavnet hennes er ikke offentlig kjent.

– Jeg kan si at det var et forhold til mellom meg og denne kvinnen. Utover det ønsker jeg ikke å forklare meg nærmere, sa Besseberg fra vitneboksen.

– Hadde dere samleie? undret aktor Marianne Djupesland.

– Jeg har sagt klart og tydelig at jeg ikke ønsker å uttale meg om dette, sa en tydelig irritert Besseberg.

Nattklubbdanser

Han var på grensen til høylydt og tydelig provosert i Hokksund tirsdag.

Nordmannen er tiltalt for å ta tatt imot luksusklokker, jaktturer og russiske prostituerte fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

De prostituerte skal ha blitt tilrettelagt av russiske myndighetspersoner, mener Økokrim.

– Du fikk vite at hun var 42 år. Fikk du vite noe om hvilket yrke hun hadde?

– Jeg tror ikke jeg kan kommentere det. For jeg kan ikke stå inne for at det er nøyaktig, hun snakket så dårlig engelsk, så en annen oversatte. Derfor blir det feil om jeg kommenterer dette.

– Stemmer det at hun hadde vært danserinne på en nattklubb?

– Jeg kan ikke kommentere dette, svarte Besseberg.

Han fortalte derimot at «Eva» «knapt snakker engelsk».

Marianne Dupesland leste deretter opp 77-åringens uttalelser i politiavhør, foretatt i april 2018. Der sier Besseberg at «Eva» sa hun jobbet på en nattklubb.

Han beskriver henne som «svært interessert i skiskyting». I avhøret svarte Besseberg også «ja» på spørsmål om de hadde sex.

– Hvordan kom det til samleie mellom dere? Du var 70, hun var 42 år. Hva slags innledning var det til dette? Ønsker du å svare for det? spurte Djupesland i retten i dag.

– Nei.

– Betaler du henne noe for dette?

Besseberg er stille. Han svarer ikke.

GRILLET BESSEBERG: Aktor Marianne Djupesland. Foto: Gisle Oddstad / VG

Aktor leste nok en gang opp politiavhøret fra 2018. Der sa Besseberg at han ikke ga noen motytelse.

– Gjorde du deg noen tanker om at en nattklubbdanser hadde akkreditering til offisielle arrangementer i Russland? spør politimannen i avhøret.

– Nei, jeg må si, ærlig talt, det tenkte jeg ikke iallfall ikke over den gangen. Men når du stiller spørsmålet i dag, så kan jeg jo tenke på det, svarte Besseberg.

Tilbake til Buskerud tingrett:

Aktor ga seg ikke, tross Bessebergs irritasjon. Djupesland fortsatte å stille spørsmål.

– Dette bekjentskapet med «Eva», var du åpen med kona di om det?

– Nei, selvsagt ikke. Jeg vil ikke svare mer. Jeg finner det utidig, uhøflig, når jeg har sagt at jeg ikke ønsker å kommentere denne saken videre, som jeg ga klar beskjed om innledningsvis. Det var et forhold her, sa Besseberg.

Deretter spilte aktor av flere lydklipp i sal 2 i Buskerud tingrett. Besseberg ble avlyttet over en periode på flere måneder i 2017 og 2018.

I flere av klippene blir det stilt spørsmål ved når «Eva» skulle ankomme et sted i Russland der Besseberg var. Ved et tilfelle ringte Besseberg også til «Eva» fra sitt hjem på Vestfossen. Han lurte på hvordan hun hadde det, og takket for det forrige samværet. Deretter ba han om en «liten SMS» på kvelden.

Russer var mellommann

Det var Viktor Maigurov, som var visepresident i IBU, som tolket samtalene mellom «Eva» og Anders Besseberg. Den russiske kvinnen snakker svært dårlig engelsk.

Maigurov formidlet også kontakt mellom kvinnen og den tidligere skiskytterlederen.

– Hvorfor skal Maigurov ta kontakt med henne?

– Jeg svarte på det i sted! Jeg snakker ikke russisk. Maigurov var en god venn som tok disse samtalene for meg. Jeg er glad for at denne samtalen spilles av, selv om det blir ubehagelig for meg å lese om dette i avisene de neste dagene. For den viser at det ikke er Maigurov som tar initiativet her. Det er jeg som gjør det. Sånn har det vært siden jeg traff henne på den middagen i 2016. Jeg fant henne sympatisk og hun var veldig glad i idrett.

FORSVARER BESSEBERG: Jens Johan Hjort (midten) er Bessebergs forvarer. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Hvorfor involverte du ham i det som fremstår som et utenomekteskapelig forhold? Det var vel en hemmelighet?

– Jeg involverte ikke ham utover å ta disse telefonene for meg, forklarte Besseberg i Hokksund tirsdag ettermiddag.

Han snakket også om hvordan Maigurov har vært en venn gjennom mange år. Besseberg snakket om hvordan han møtte russeren under OL i Nagano allerede i 1998.

Unødvendig

Da aktor var ferdig med sine spørsmål, gjorde forsvarer Christian Hjort det klart at han ikke hadde noen oppfølgingsspørsmål.

Anders Besseberg fikk spørsmål om han hadde noe å tilføye.

– Jeg synes jeg har blitt stilt gjentatte unødvendige spørsmål, om jeg skal si min ærlige mening, sa 77-åringen.