Se situasjonen i videovinduet øverst!

Öberg havnet nemlig i løypen da han skulle sekundere de svenske løperne i sprintfinalen. Han ble ivrig og kolliderte med amerikanske Rosie Brennan.

Det endte med en unnskyldning til det amerikanske laget, og en pen pengebot.

Nå har han fått en ny straff. Han får ikke tillatelse til å vises på banen under dagens verdenscupkonkurranser i de svenske skoger.

– Han har blitt fratatt akkrediteringen for resten av helgen, sier Synne Dyrhaug til Expressen. Hun er mediekontakt i Fis.

Det er en direkte konsekvens av gårsdagens hendelse.

STRAFFET: Den svenske langdistansetreneren Lars Öberg får ikke delta under søndagens konkurranser i Östersund. Her fra lørdagens sprint. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

I sprintfinalen krasjet Öberg med Brennan. Ved siden av ham stod landslagssjef for de norske langdistanseherrene, Eirik Myhr Nossum, og han ga streng beskjed:

– Jeg ble forbannet over at han forstyrret utøverne. Jeg sa at han må oppføre seg, og han ba om unnskyldning. Man blir ivrig, men man må beherske seg, sa Nossum i går.

Öberg angret seg etter situasjonen:

– Det var veldig frekt av meg. Jeg har bedt det amerikanske laget om unnskyldning. Det var flaks at jeg ikke slo ned en løper. Jeg trenger å lære, sa han til Expressen.

Brennan håpte at Öberg ville få straff. Det har han nå fått.

FIKK LØPET SPOLERT: Amerikanske Rosie Brennan. Svenske Emma Ribom vant sprinten på hjemmebane. Norske Kristine Stavås Skistad ble nummer to, og svenske Linn Svahn nummer tre. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Kvinnene skal gå 10 kilometer klokken 10.15. Herrene starter klokken 12.45.

PS! Begge rennene kan du følge i VGLive.

Oppdateres!