– Det er veldig sånn at det som ikke gagner fotballen, det fjerner vi. sier Sæter og gliser litt der han står med solen i øynene på det flotte treningsanlegget i Marbella. Han og resten av RBK-laget er i gang med et helt nytt prosjekt.

Alfred Johansson har sin første oppkjøring som trener for den gamle storheten, som i fjor opplevde sin mest skuffende sesong på mange år.

Ole Sæter må belage seg på vann i tiden fremover. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Nå tas det grep for at Rosenborg skal nærme seg toppen igjen. Spillerne har allerede fått merke detaljene. Brus, også den sukkerfrie varianten, har blitt byttet ut med vann.

– Første reisedag var det noen som kjøpte seg en Pepsi Max. Det var uaktuelt, ja. Når vi er på reise så er det vann. Det er sånne småting vi har fått merke og er med på å bygge en kultur som vi ønsker å ha, sier Rosenborg-kaptein Markus Henriksen.

– De er veldig tydelige på hvordan de vil spille. Så er de også veldig tydelige på det som skjer utenfor banen, fortsetter Henriksen.

Husker du dette? Cristiano Ronaldo er heller ikke en stor fan av brus ...

Svensken er bare 33 år og ble hentet fra FC København, hvor han var hovedtrener for ungdomslaget til storklubben. Tydeligheten til den unge treneren var noe av det RBK-styret falt for.

De øktene VG har sett har også vært preget av en trener som er klar og tydelig på hvordan han vil ha det.

«We want to be fucking masterclass in the set pieces!» utbrøt svensken under en dødballsesjon.

I treningskamp mot Brann fredag ble det tap 0–2.

– Det er en ung trener som er fremadstormende og ønsker å styre spillet selv. Som ønsker å være tøff i trynet med et tøft press med høy intensitet. Inntrykket mitt er at han er veldig glad i fotball og følger mye med, sier Henriksen.

Markus Henriksen og resten av RBK er for tiden i Spania. Foto: Steffen Stenersen

Ole Sæter, som søndag trente med fotballsko igjen etter en lengre periode med alternativ trening, stemmer i.

– De er veldig entusiastiske og «på». Det gjør noe med deg som spiller. Du tvinges til å være på tærne, noe jeg er veldig fan av. Du tenker at nå må du være fokusert, ellers så får du Alfred etter deg. Og det vil du ikke, sier Sæter.

– Hva skjer da?

– Det vet jeg ikke ennå. Men jeg er veldig fan av at du føler at du skal prestere for noen. Du spiller i Rosenborg, Norges største klubb, og det skal merkes. Jeg liker veldig godt retningen vi har hatt, sier spissen.

Da får det så være at djevelen ligger i detaljene og at Sæter må kutte ned på eget brusforbruk.

– Det bunner ut i små ting som brus og nøtter med salt på. Det går mye mer på hva som hjelper og ikke hjelper kroppen din. Det funker fint for meg. Jeg er veldig glad i Pepsi, men jeg er glad i vann også, sier han.

– Så du har kutta litt?

– Kutta litt, ja? Jeg har kuttet enorme mengder, sier en likevel sprudlende Sæter.

VG presiserer: VG kalte opprinnelig Johanssons grep for et «Pepsi Max-grep», men presiserer at dette handler om brus, også sukkerfri, og ikke begrenser seg til én type. Teksten ble endret 19. februar klokken 16.44.