Sesongen er over for Aamodt Kilde etter det stygge fallet i Wengen lørdag.

Det bekrefter landslagslege Marc Jacob Strauss til VG. NRK omtalte saken først.

Men legen velger å se noe positivt på det. For da han så Aamodt Kilde liggende i en drøy halvtime like ved målområdet var han skeptisk.

– Fra vårt standpunkt er vi veldig happy kontra hva vi fryktet. Altså vi er ikke happy, men vi ser på det positive fremfor hva vi fryktet. Det kunne gått mye verre, og det tror jeg Aleks også er enig i. Han får mye telefoner fra kollegaer for det så ikke bra ut, sier Strauss til VG.

Strauss bekrefter at det ble brukt en turniké, en bandasje som brukes i alvorlige situasjoner for å stanse blødningen.

– Jeg så på TV at de brukte det.

– Er ikke det alvorlig?

– Jo, det er veldig enkelt for oss å si at det er alvorlig i etterpåklokskapens navn. At det måtte til, det er en vurdering man måtte ta i situasjonen. På TV så vi at det var mye blod, sier legen og legger til:

– Han har vært veldig stabil hele veien.

– Hvorfor ble det brukt turniké?

– Det har jeg ingen mening om. De må ta en rask beslutning.

Det tok nesten et døgn før det kom et statusrapport fra den norske alpinleiren.

– Her snakker vi om en traumepasient, forklarer legen.

– Vi måtte sikre at det ikke var noe alvorlig. Alt dette tar tid.

Legen uttalte i pressemeldingen at Kilde har fått skulderen ut av ledd og et kutt i leggen.

– Hvorfor er sesongen over?

– Han har kutt i muskel og en overfladisk nerve. Det man kaller en sensorisk nerve.

Aamodt Kilde mistet balansen i siste sving rett før mål i utforrennet lørdag. Han skled knallhardt inn i nettet på siden av løypa. På TV-sendingen ble det ikke vist noe reprise av fallet.

På Instagram har delt Kilde bilder fra sykesengen.

– Jeg er her og blir tatt hånd om av «the one and only». Bandasjert opp. Tusen takk for alle meldinger, skriver han med et bilde av kjæresten Mikaela Shiffrin.