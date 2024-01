Disse prisene har blitt delt ut:

Årets lag: Vipers Kristiansand (håndball)

Årets trener: Leif Olav Alnes (trener til Karsten Warholm)

Årets mannlige utøver: Erling Braut Haaland (fotball)

– Tusen takk til juyren som har stemt. Det var et fantastisk år for meg og laget. Samtidig er det mange andre som hadde et fantastisk år. Jeg setter ufattelig stor pris på det. Nå husker jeg ikke helt mer hva jeg skulle si, egentlig. Uansett: dere får kose dere i kveld, sier Haaland i sin takketale, via video.

Årets kvinnelige parautøver: Birgit Skarstein