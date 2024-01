Aamodt Kilde mistet balansen i siste sving rett før mål og skled knallhardt inn i nettet på siden av løypa. På TV-sendingen ble det ikke vist noe reprise av fallet.

Rennet var stanset i nesten en halv time før Aleksander Aamodt Kilde ble plukket opp av et helikopter.

– Aleksander har fått skulderen ut av ledd og et kutt i leggen. Han har ingen brudd, men er forslått, forteller alpinlandslagets lege Marc Jacob Strauss i en pressemelding.

På Instagram deler Kilde bilder fra sykesengen.

– Jeg er her og blir tatt hånd om av «the one and only». Bandasjert opp. Tusen takk for alle meldinger, skriver han med et bilde av kjæresten Mikaela Shiffrin.

– Jeg er takknemlig for all kjærligheten og støtten jeg har fått. Denne sporten kan være brutal, men jeg elsker den fortsatt.

– Kilde er i gode hender på sykehuset i Bern, sier legen videre.

Flere eksperter og utøvere gikk hardt ut mot Wengen-programmet etter Kilde-fallet og Alexis Pinturaults korsbåndsskade fredag.

– Det vi ser nå har sammenheng med programmet. De hadde lang trening tidlig i uken, en kort trening og renn tre dager. Det blir fem dager på rad. Det er derfor vi ser alt dette nå, sa Kjetil André Aamodt på Viaplay-sendingen.