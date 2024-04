– Det er kommet til en fase hvor jeg tenker mer på den biten der, og det er jo logisk når man er i en viss alder også, sier Grøvdal.

Det er snart 18 år siden hun løp sitt første mesterskap for Norge. Da var hun bare 16, og Grøvdal har vært landets ubestridte løpedronning siden.

Nå står hun overfor en viktig sommer: Grøvdal vil løpe 5000 og 10.000 meter både under EM i Roma i starten av juni og OL i Paris i august.

Et stort høydepunkt som OL kunne fort vært et naturlig punktum for en merittert løper som Grøvdal, som fyller 34 år i sommer.

ELSKER KONKURRANSER: Grøvdal løper både gateløp og halvmaraton, i tillegg til å representere Norge i friidrettsmesterskap. – Jeg er så glad i å konkurrere, så jeg vil gjøre litt av alt. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men hun har bestemt seg for å løpe i flere år til – og ser også for seg å rekke å bytte til en mer spisset satsing på den lengste distansen før hun gir seg.

– På sikt er det nok maraton jeg har lyst å prøve meg på. Jeg vet bare ikke helt når, jeg må liksom gjøre meg ferdig med baneløping, sier Grøvdal, og legger til at hun også kan se for seg å enda litt oftere delta i gateløp.

Karoline Bjerkeli Grøvdal Vis mer ↓ Friidrettsutøver. Født 14. juni 1990. Fra Isfjorden. Meritter: EM-bronse på 10.000 meter (2018) og 3000 meter hekk (2016). Tre EM-gull i terrengløp. Har deltatt i 14 internasjonale seniormesterskap på bane og holder de norske rekordene for en engelsk mil, 3000 meter hinder og 5000 meter.

Grøvdals trener Knut Jæger Hansen har flere ganger uttalt at kvinnelige utøvere bør oppfordres til å holde på lenger. Han mener at særlig utholdenhetsutøvere ofte bare forbedrer seg utover i 30-årene.

Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB Knut Jæger Hansen Friidrettstrener

Grøvdal er enig i dette, og forklarer at det i den sammenhengen nå er naturlig å tenke på hvordan satsningen kan kombineres med familieliv.

– Både jeg og Magnus vil ha barn, og jeg kjenner jo litt på at den der biologiske klokka har tikka litt. Men jeg har kommet frem til at jeg har lyst til å fortsette, hvis det skulle skje. Det virker som en spennende utfordring også.

SPARRINGSPARTNERE: Grøvdal omtaler ektemannen Magnus Krogsæter Aarre som en av sine viktigste sparringspartnere. De giftet seg i høst. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hun har derfor latt seg inspirere av Therese Johaug og Amalie Iuel. Begge ser ut til å fortsette idrettssatsningene sine som nybakte mødre.

Foto: Geir Olsen / NTB Therese Johaug Langrennsløper

Foto: Javad Parsa / NTB Amalie Iuel Hekkeløper

– Det er veldig gøy å følge med på dem. Det har ikke vært så mange som har fortsatt, sier hun.

– Jeg føler det kanskje ikke snakkes så mye om, det med å fortsette etter å ha fått barn, selv om det finnes noen gode eksempler på at det går an. Men da har det ofte kanskje vært ett år, og så er man ferdig. Før tenkte jeg også at man måtte slutte. Men det er jo dumt å slutte hvis du ikke føler deg klar for det, og både det fysiske og alt rundt fungerer.

I fjor høst giftet Grøvdal seg med TV 2-reporter Magnus Krogsæter Aarre, seks år etter at de ble et par.

– Jeg har spurt Magnus om det er greit at jeg fortsetter litt til, sier hun, mens ektemannen flirer et bekreftende «ja da» til svar i bakgrunnen.

Bryllupsfesten ble holdt på toppen av fjellet Nesaksla i Åndalsnes. Det er bare noen få kilometer fra langdistanseløperens hjemsted Isfjorden. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men friidrettsutøveren er ærlig om at hun noen ganger tenker på hva alle årene med tøff trening kan ha gjort med kroppen.

– Det blir jo en sånn naturlig bekymring, for man vet at man har «pushet» kroppen i mange år. Toppidrett er ikke nødvendigvis det sunneste hele tiden. Men så er det jo mange parametere underveis som tilsier at det ikke skal være noe problem å få barn. Jeg har for eksempel vært veldig opptatt av at det ikke er naturlig å miste menstruasjonen selv om du er idrettsutøver. Og det har jeg vært opptatt av fordi jeg vil ha barn og ikke vil ødelegge den muligheten, forklarer hun.

– Jeg skulle kanskje selv ønske at enda flere var mer åpne om alt dette. Jeg tror det er veldig viktig å kunne snakke om det.

Denne sesongen har hun allerede imponert ved å ta en knallsterk seier i New York halvmaraton.

Grøvdal forklarer at det som gjør at hun fortsatt er så motivert – etter nesten to tiår på toppnivå – er å se at hun stadig tar steg.

HJEMME: Både Grøvdal og ektemannen reiser mye. Hjemmebasen er i utkanten av Oslo, med løpestier rett utenfor. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hvordan en eventuell satsing på helmaraton vil bli senere, har hun ikke tenkt altfor mye på.

– Hverdagen vil nok være ganske lik, men treningsøktene må endres litt.

Hun svarer først «ja» på spørsmålet om hun kan se for seg å løpe maraton i OL.

– Men oi, i så fall må jeg jo holde på i fire år til, sier hun og smiler.

Først etter denne sommerens OL, der det «kun» blir de litt kortere distansene på bane, skal hun sette seg ned og se på veien videre.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan det blir. Om det blir mer av det samme litt til, eller noe litt annet, sier hun.