– Med ball så synes jeg vi gjør en svak prestasjon. Det at vi klarer å stå imot er bra, men spillet vårt er ikke i nærheten av det det har vært tidligere i sesongen, oppsummerer Vålerengas assistenttrener Petter Myhre til VG.

For VIF ble hardt presset før pause. I andre omgang kranglet Kamara inn det som ble seiersmålet. . En Bryne-klarering havnet rett på Vålerenga-spissen, som via to motspillere maktet å kjempe inn 1–0-scoringen.

– Er det noe av det beste du har gjort?

– Jeg tror ikke jeg har scoret en bedre goal, svarer Kamara lattermildt på VGs spøkefulle spørsmål.

FØRSTE I KONGEBLÅTT: Ola Kamara noterte seg for sin første VIF-scoring. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det var lenge usikkert om Kamara hadde scoret sitt første i den kongeblå drakten. Brynes Sondre Norheim var nemlig siste spiller på ballen og på NFF sine sider var scoringen lenge registrert som et selvmål.

– Den er på vei inn i mål og sånn som jeg har forstått det så har dommeren registrert det som mitt mål, sier Kamara.

Og etter kampslutt har han nå fått godkjent sin første VIF-scoring.

Tidligere denne uken tok Vålerenga sin første seier på hjemmebane siden 17. september i fjor da de slo Tromsø 1–0 i cupen. Seieren mot Bryne er dermed VIFs første i serien siden september 2023, og lagets første hjemmeseier i Obosligaen.

– Det føles litt ut som det har vært stang ut tidligere og nå har vi vunnet to kamper på rad, så det er en start, sier VIF-kaptein Christian Borchgrevink til VG.

Men Vålerenga fikk langt fra en optimal start i sommervarmen i Oslo.

I løpet av de første ti minuttene hadde Bryne skapt flere gode sjanser, og etter et lite VIF-press slapp hjemmelaget med skrekken i egen 16-meter.

VIF-keeper Magnus Sjøeng holdte på å rote det til i boksen da Brynes Alfred Scriven snappet opp ballen foran burvokteren. Like etter hamret Lars Erik Sødal et skudd i tverrliggeren og ned på streken. Gjestene fra Jæren var centimeter unna å ta ledelsen midtveis i første omgang.

– Det var stang ut for Bryne. Vi har stolpene med oss i dag og det er det vi trenger og ikke har hatt så mye, sier Sjøeng til VG.

SLAPP MED SKREKKEN: VIF-keeper Magnus Sjøeng og -kaptein Christian Borchgrevink slapp ikke inn mål her. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Bryne-presset fortsatte i andre omgang.

Rett etter pause måtte Sjøeng ut i full strekk da han reddet Eirik Franke Saunes’ skuddforsøk til corner. På hjørnesparket vartet han opp med en sterk reaksjonsredning da Christian Landu Landu vant hodeduellen i feltet.

Vålerenga slet virkelig på eget gress. Men så løsnet det da Kamara tvang frem matchens eneste mål etter 55 spilte minutter.