Romerikes Blad melder lørdag kveld at svensken reiser til Lillestrøm de neste dagene, der intensjonen er å signere kontrakten som gjør ham til klubbens nye trener. VG får også opplyst at alt tyder på at det går i orden med den 41-årige svensken.

Svenske Georgson har hatt flere jobber i fotballen – og ble i august ansatt som dødballtrener i Championship-klubben Southampton. Ett av målene i lørdagens 4–0-seier mot Blackburn kom etter hjørnespark:

Georgson har tidligere hatt samme jobb i Arsenal, der han jobbet for Mikel Arteta. Før det var han dødballtrener og spillerutvikler i danskeklubben Brentford (da i Championship).

Han har tidligere vært midlertidig trener, sportssjef og teknisk direktør i Malmö, Sveriges ledende klubb den siste drøye tiårsperioden. Trenervikariatet hans ble avsluttet da Malmö hentet Åge Hareide tilbake på korttidskontrakt ut sesongen i fjor.