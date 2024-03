De neste dagene har en rekke av klubbene i Eliteserien årsmøter. De aller fleste har forslag oppe til avstemning om hva slags standpunkt klubben skal ha overfor VAR – etter bare én sesong i Eliteserien med verktøyet.

VAR-motstanderne får ikke fotfeste i Molde Fotballklubb. Bare tre stemte for det inkomne forslaget om å være imot VAR på Aker Stadion. Av de 64 stemmeberettigede stemte også to blankt. Uansett ble det en knusende seier for VAR-tilhengerne i Romsdal, i tråd med styrets innstilling.

I forrige uke var Odd først ute med å stemme over kampsaken til de norske supportermiljøene. Også i Telemark ønsker flertallet av medlemmene å beholde videodømming. I Obosligaen har også Aalesund stemt for å beholde videodømming.