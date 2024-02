– Erling er ung. Han spiller i den vanskeligste posisjonen på banen. Han trenger ikke å score hele tiden, for han han gjør mye annet for oss. Han definerer seg naturligvis selv ut fra scoringene, men det handler ikke bare om det. Han må bare slappe av hvis han ikke scorer etter ti minutter.

Det sier Manchester City-manager Pep Guardiola under en pressekonferanse dagen før møtet med FC København.

Der kom det en rekke spørsmål om kroppsspråk og Erling Braut Haaland.

Det var i et intervju med Viaplay etter to Haaland-mål mot Everton i helgen at Guardiola uttrykte sin misnøye med jærbuen.

«Kroppsspråket hans i førsteomgang var ikke bra», sa spanjolen, som påpekte at kroppsspråket endret seg helt etter målet:

I København mandag avviser Guardiola at han er misfornøyd med Haalands kroppspråk generelt.

– Hvor mange kamper spilte han i fjor og hvor mange mål scoret han? Han har ikke et problem. Det handler bare om hvordan du reiser deg etter svake øyeblikk. Scorer han ikke i morgen, så scorer han i neste, sier en engasjert Guardiola under pressekonferansen.

Spanjolen var tydelig i betydningen av kroppsspråk både på og utenfor banen.

– Kroppsspråk er alt her i livet. Hvordan du håndterer feil har ikke noe med taktikk å gjøre, sier Guardiola.

Landslagssjef Ståle Solbakken har følgende vurdering av Haalands kroppsspråk:

– Jeg tenker vel at han ved noen anledninger viste sin frustrasjon ved at han ikke fikk ballen, eller at han viste sin frustrasjon til at City hadde en veldig sløv første omgang til dem å være. Men det var vel ikke bare han det, det gjaldt vel egentlig hele laget.

– Hva tror du Guardiola prøver å oppnå med å si det i offentligheten?

– Nei, der tror jeg bare han svarer på et spørsmål. Og det må det være bra for dere at han har vært såpass ærlig, og det skader ingen og skader ikke Erling heller. Det tåler han, vurderer Solbakken.

Nathan Aké var Manchester City-spilleren som møtte på pressekonferansen mandag. Han fikk også spørsmål om kroppsspråk-kritikken.

– Han nevner det mye. Vi som lag setter standarden veldig høyt, og hvis vi noen ganger ikke spiller som vi vet vi kan så kan det kanskje vises- Noen gang må vi ta det på en annen måte, sier Aké.