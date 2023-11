Norge var avhengig av israelsk seier mot Romania for å ha et håp om å nå EM-playoff.

Det klarte de ikke, til tross for at de tok ledelsen etter to minutter. Scoringer av George Puscas og Ianis Hagi snudde kampen for Romania og sendte dem rett til EM.

Selv om Romania måtte de spille de siste fem minuttene pluss tillegg med én mann mindre holdt de unna.

Dermed er alt håp ute for Norge om å nå mesterskapet i Tyskland neste sommer.

– Du har jo alltid håpet, men med det bakteppet, de forberedelsene, nøytral bane og heftig kampprogram så var det ikke veldig realistisk. Vi har fått dårlig uttelling, men de kalde fakta er at vi har feilet, skriver landslagssjef Ståle Solbakken til VG i en SMS.

Solbakken viser til at Israel måtte spille fire EM-kvalifiseringskamper på en drøy uke. Kampene deres i oktober ble utsatt som følge av situasjonen i området, og de måtte spille hjemmekampene sine i Ungarn.

FEILET: Ståle Solbakken sier at de feilet etter at det siste EM-håpet røk med Israels tap mot Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det er Nations League-rankingen som avgjør hvem som får playoff. Der er Norge for dårlig rangert til å få en playoff-plass.

Det er for mange lag foran Norge på rankingen som ikke har klart å kvalifisere seg direkte via EM-kvalifiseringen.

Dermed fortsetter mesterskapstørken for Norge. Sist gang Norge deltok i et herremesterskap i fotball var i EM i 2000.

Nå vil neste mulighet være VM i 2026 i Mexico, USA og Canada.