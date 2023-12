Norges store Porsche-profil forteller til VG:

– Det er kanskje litt overraskende, men det er så enkelt at jeg har fått et bedre tilbud.

– Hvilket bilmerke og hvilket mesterskap?

– Det kan jeg dessverre ikke avsløre ennå! Men det blir et nytt bilmerke og kanskje også et nytt mesterskap.

Dennis Olsen har de siste årene markert seg i det prestisjefylte DTM-mesterskapet - Deutsche Tourenwagen Masters.

PROFIL: Dennis Olsen har de to siste årene markert seg sterkt i det prestisjefylte DTM-mesterskapet. Foto: Gruppe C Photography / Gruppe C Photography

– Porsche har vært ekstremt viktig for meg. Da vi ikke hadde penger til å satse videre mot en mulig Formel 1-karriere, fikk jeg kontrakt som Porsche-junior og senere proffkontrakt. Porsche var min reddende engel, sier Dennis Olsen - og bedyrer at de skilles i all fordragelighet.

Våler-karen sier at han ikke har noen planer om å legge opp og ser heller ikke bort fra at han en dag kommer tilbake til Porsche.

Blant Olsens største meritter med Porsche er seier i det klassiske 12-timersløpet på Bathurst-banen i Australia. I 2022 tok han første pole position for Porsche i DTM noensinne, og han har i alt én seier og fem pallplasser i DTM.

– Da vi møtte Dennis for første gang var han et stort talent, nå er han en av de største profilene i norsk motorsport. Dennis har vært en viktig ambassadør både i Norge og internasjonalt for Porsche. Det har vært spennende å følge Dennis’ reise siden 2017 og vi ønsker ham masse lykke til videre, sier Porsche Norge-sjef Michael Hiller i en pressemelding.