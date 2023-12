Se hele listen nederst i saken.

Martin Andresen meldte flytting til Paphos på Kypros i 2022 og er konsernsjef i møbelkjeden Skeidar.

Noe som bidrar til at han topper listen over Norges rikeste idrettsprofiler med et solid forsprang, viser tall fra Skatteetaten onsdag morgen.

Listen er miks av en rekke aktive og tidligere norske idrettsprofiler. Andresen fikk 43 landskamper for Norge, og han vant seriegull med Brann og cupen med Stabæk og Vålerenga.

I 2022 stod 46-åringen oppført med en formue på hele 335 millioner kroner. Det er et hopp på drøyt 64 millioner kroner fra 2021.

Den tidligere Vålerenga-profilen er 40 millioner kroner foran nummer to på listen: tidligere seiler Kristian Nergaard (61). Tidligere alpinist og nybakt pappa Aksel Lund Svindal (40) utgjør pallen med sin formue på 187 millioner kroner.

Nergaards formue kommer ikke kun på grunn av seilingen. Ifølge Kapital eier Nergaard-søsknene 34 prosent av Bama Gruppen gjennom familieselskapet Banan II.

I 2017 skrev Dagens Næringsliv at Lund Svindal gjorde det godt på børsen. Han skal ha drøyt 50 millioner kroner på Bank Norwegian.

Ellers er det verdt å merke seg at til tross for et år uten jobb, har Ole Gunnar Solskjær økt formuen betraktelig.

Han har et formueshopp på 30 millioner kroner fra 2021.

FORRIGE JOBB: Ole Gunnar Solskjær trente Manchester United frem til 2021. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Han er nummer fire på listen med formuen sin på 176 millioner kroner.

Martin Ødegaard er den utøveren med høyest formue blant de aktive idrettsutøverne. Han er nummer seks på listen totalt.

PS: Mange av Norges idrettsutøvere tjener til livets opphold og vel så det i utlandet og betaler skatt i utlandet. Derfor vil ikke den fullstendige inntekten/formuen til flere av idrettsutøverne være oppgitt her: