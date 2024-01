– Da er du klin gæren, sier TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen om måten rekruttløper Strømsheim angrep den tredje skytingen.

Han kom inn på tredje skiyting sammen med verdenscupleder og verdens beste skiskytter de siste årene, Johannes Thingnes Bø. På jaktstarten i Oberhof ble det et drama uten like.

Siden Strømsheim skyter såkalt links – med venstrehånden på avtrekkeren – sto han ansikt til ansikt med Thingnes Bø. Og før stryningen knapt hadde rukket å fyre av et eneste skudd, hadde Strømsheim truffet tre blinker.

Strømsheim fylte, mens Thingnes Bø bommet. Det betød at Strømsheim kom alene inn på siste skyting.

Der bommet han to ganger og inviterte Thingnes Bø inn i kampen igjen. Men Thingnes Bø bommet hele tre ganger.

– Katastrofeskyting, sa Bjørndalen – og Strømsheims seier var i fare.

OG DA GIKK DET SLIK: Endre Strømsheim parkerte Sturla Holm Lægreid på den siste runden og tok sin første verdenscupseier. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / NTB

Herjet med klubbkameraten

Sturla Holm Lægreid kom bakfra og fikk fullt hus, og med det tok han opp jakten på Strømsheim i den siste runden.

Så viste TV-bildene at Strømsheim faktisk ventet på klubbkamerat Lægreid på den siste runden, slik at de skulle gå sammen på den siste runden.

Strømsheim gliste da Lægreid kom opp – så rykket han fra igjen.

– Iskaldt av Endre å gjøre det på den måten her. Rått av Endre, sier TV 2s Petter Northug da Strømsheim på sisterunden.

Strømsheim tok sin første verdenscupseier, foran fire (!) nordmenn på en ellevill jaktstart.

Takker mor og far

Strømsheim er på rekruttlandslaget – altså ikke blant de syv på elitelaget.

Denne sesongen har han virkelig fått sitt store gjennombrudd i verdenscupsammenheng, med tre pallplasser og nå altså sin første seier.

– Nå er jeg veldig glad for at jeg har satset skiskyting i så mange år. Tusen takk til mamma og pappa, sier han til TV 2 om støtten han har fått – lettere rørt.

Det har vært en lang vei til toppen for 26-åringen. Først som 25-åring fikk han en virkelig mulighet til å vise hva han var god for på det øverste nivået, da han ble kastet inn under VM i nettopp Oberhof i fjor.

Og denne sesongen fikk han plass på verdenscuplaget fra start først og fremst fordi han hadde vunnet den retten gjennom sin sammenlagtseier i IBU-cupen forrige sesong.

– Jeg blir litt rørt, sier Bjørndalen om Strømsheim.

Til sist bekrefter en rørt rekrutt-trener Anders Øverby teorien til Bjørndalen:

– Han er klin gæren!