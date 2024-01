– 31.12.2023 går inn i minneboka som en av de største dagene i mitt liv! Takk til familie og venner som bidro til at det ble en «helvetes fest», skriver Johaug i et innlegg på Instagram:

Langrennsdronningen, med fire OL-gull og 14 VM-gull, og tidligere roer Nils Jakob Hoff forlovet seg nyttårsaften 2021.

Hoff fikk med seg et VM-gull i dobbelsculler i 2013 og deltok i OL både i 2012 og 2016.

Nøyaktig to år etter forlovelsen giftet paret seg på Røros. Utenfor kirken ga de hverandre flere gode kyss, til stor jubel fra gjestene og mange lokale, som også var på plass for å følge med på det store bryllupet.

På vei til festen på Røros Hotell ble brudeparet fraktet på hest og slede.

– Vi har det fantastisk. Jeg tror ikke vi skal snakke så mye, men bare nyte og oppleve. Det er helt fantastisk, sa Hoff til TV 2.

Johaug og Hoff ble sammen i 2014. På selveste 17. mai 2023 fikk paret sitt første barn.

Allerede under idrettsgallaen i januar 2023 sa en gravid Johaug til VG at hun ikke ville utelukke et comeback til VM i Trondheim i 2025. Dette gjentok hun til NRK i september.