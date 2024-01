Totalt er det, etter det VG forstår, snakk om tre personer.

Samtlige er denne uken innkalt som vitner i rettssaken der Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Personene det er snakk om har mistenkt-status i Østerrike:

Volker Schmid: Jaktvenn av Besseberg, samtidig som han var tilknyttet selskap som spanderte turer på nordmannen

Stefan Krauss: Daglig leder i det samme rettighetsselskapet som Schmid var tilknyttet.

Klaus Leistner: Styremedlem og visepresident i IBU under Bessebergs regjeringstid.

De tre er altså ikke en del av den norske saken som pågår i Hokksund i disse dager.

I rettssal 2 har det kommet frem at østerriksk politi har gjennomførte en razzia mot kontorene til Infront Austria. Det har gitt Økokrim tilgang på interninformasjon i det østerrikske gigantselskapet.

«Vi bekrefter at det pågår en etterforskning i Østerrike om hvorvidt det har forekommet uregelmessigheter i forbindelse med forretningsforholdet mellom Infront Austria og den tidligere IBU-presidenten. Vi samarbeider med myndighetene i denne saken», skriver en talsperson for Infront i en e-post til VG.

Han skriver at det ikke er tatt ut tiltale, men også at etterforskningen ikke er avsluttet.

Volker Schmid skal vitne i saken mot Besseberg tirsdag denne uken. Han har gitt beskjed om at han kun ønsker å uttale seg om enkelte temaer. Det er ikke offentlig kjent hvilke temaer dette er snakk om.

Infront-sjef Stefan Krauss ønsker ikke å avgi vitnemål overhodet. Her vil Bessebergs forsvarere likevel lese opp Krauss’ forklaring til politiet i Østerrike. Det er satt av en halvtime til dette tirsdag.

I tillegg er det satt av over tre timer til Klaus Leistners vitnemål på onsdag. Han satt i mange år som visepresident, med ansvar for økonomien, under Bessebergs ledelse i IBU.

Krauss har vært daglig leder i Infront Austria siden 2012. Selskapet kjøper TV- og stadionreklame fra Det internasjonale skiskytterforbundet, og selger dette deretter videre til TV-selskaper og andre eksterne selskaper.

«Stefan Krauss er fortsatt hos Infront i sin rolle som administrerende direktør for Infront Austria», skriver Infronts talsperson.

Volker Schmid har også vært tilknyttet Infront:

Han omtales av Besseberg som en nær jaktvenn i Buskerud tingrett. Men beslag av intern kommunikasjon hos Infront, har vist hvordan gigantselskapet – og Schmid – tilsynelatende har sett på kontakten som del av en jobb for å pleie presidenten i IBU.

Det er derfor knyttet stor spenning til hva Schmid selv vil snakke om på video fra Liechtenstein tirsdag formiddag.

«Volker Schmid trakk seg tilbake fra sine stillinger hos Infront Austria ved utgangen av 2009. Deretter fungerte han som rådgiver og konsulent for Infront Austria. Han fratrådte disse eksterne rollene i 2020 og har siden da ikke hatt noen forbindelse med Infront», heter det i en e-post sendt til VG.

RETTSSALEN: Her, i sal 2 i Buskerud tingrett i Hokksund, møter Anders Besseberg hver dag frem til 16. februar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Da VG i fjor omtalte Infront, og hvordan Økokrim mener selskapet har bestukket Anders Besseberg gjennom en BMW og eksklusive jaktturer, så sa selskapet at de ikke var kjent med dette.

«At disse anklagene er en del av tiltalen mot Besseberg er nytt for Infront, og vi har iverksatt en gransking som utføres av eksterne jurister», opplyser Infront.

VG stilte denne uken selskapet spørsmål om resutlatet av denne granskningen. Infront svarer ikke konkret på spørsmålet, men sier følgende i en e-post:

«Vi gjentar at avtalene våre med IBU alltid har vært i tråd med markedspraksis og i stor grad støttet av IBU-vedtak. Vi benekter enhver ulovlig påvirkning av disse kontraktene».

MISTENKT: Tidligere IBU-topp Klaus Leistner, som også har vært tilknyttet det østerrikske skiforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dropper vitner

Økokrim valgte i helgen å droppe utspørring av to personer som opprinnelig sto på vitnelisten.

For både Martin Kuchemeister (tidligere IBU-direktør og konstituert generalsekretær) og Christine Schurz-Schweitzer (tidligere regnskapsfører i IBU) slipper nå å forklare seg for Buskerud tingrett:

Økokrim mener rett og slett at det er unødvendig, slik saken har utviklet seg.

I tillegg:

Fredag ettermiddag stilte Anders Besseberg-forsvarer Mikkel Toft Gimse på ny spørsmål ved behovet for å innkalle det russiske stjernevitnet Grigorij Rodtsjenko. Gimse mener dopingvarsleren, kjent fra den Oscar-vinnende filmen Ikaros, ikke har noen relevans til tiltalen som er tatt ut mot Besseberg.

Aktor Marianne Djupesland sa seg uenig og ønsket å la Rodtsjenkov forklare seg. Tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne anmodet fredag aktoratet om å spisse spørsmålene inn mot den ti punkter lange tiltalen, dersom det blir aktuelt.

Da den oppdaterte vitnelisten ble offentliggjort for media mandag, så står Rodtsjenkovs navn fortsatt oppført.

SKAL VITNE: Grigorij Rodtsjenko ledet i mange år arbeidet ved dopinglab-en i Moskva og Sotsji, før han «hoppet av» og rømte til USA. Foto: Netflix / Netflix

Eksil-russeren skal etter planen vitne på video tirsdag 6. februar.

Rettssaken mot Anders Besseberg pågår til 16. februar. 77-åringen er tiltalt for å ha mottatt jaktturer, dyre klokker, prostituerte tilrettelagt av russiske myndighetspersoner, samt en BMW X5 over en periode på åtte år.