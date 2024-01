– Vi pusher hver andre noe helt sinnssykt. Det er blitt en kultur hvor det ikke blir akseptert å sluntre unna, sier dobbelt europamester Peder Kongshaug (22) til VG.

Han ble hentet inn på landslaget som juniorløper for fire år siden. Resultatene svekket seg. Landslagssjef Bjarne Rykkje tok grep.

– Vi var middels i 2019/20-sesongen. Grunnen er at vi hadde en alt for gammel gruppe. Vi måtte satse mer på unge utøvere som er klare for å gjøre den store jobben som skal til, forklarer han.

– En ungdomsrevolusjon?

– Ja, det er det. Filosofien min sier at vi må gjøre det slik. Denne gruppen er fortsatt ung, men blir eldre og eldre etter hvert. Hvis vi vil fortsette suksessen også etter OL i 2026 så må vi fornye hvert år. Da må vi ha strenge kvalitetskrav, svarer Rykkje.

Peder Kongshaug ble hentet inn som juniorløper for fire år siden. Nå utgjør han et ungt lag på mellom og langdistansene med Sverre Lunde Pedersen (31) som den eneste virkelige veteranen.

Ragne Wiklund (23) er allerede to ganger verdensmester på kvinnesiden.

Sander Eitrem (21) tok både gull og bronse i EM.

Hallgeir Engebråten (24) kom hjem med gull og bronse fra OL i 2022.

Sigurd Henriksen (19) har slettet Sven Kramers juniorverdensrekord på 10.000 meter.

Allan Dahl Johansson (25) har EM-bronse både på fellesstart og 1500 meter.

GULL-LØP: Sander Eitrem (til høyre), Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen på vei mot verdensrekord og EM-gull. Foto: VINCENT JANNINK / AFP / NTB

– Nå har vi en gruppe som er ganske homogen når det gjelder alder, kapasitet og talent. Det er utrolig bra, mener, landslagssjefen.

Peder Kongshaug mener at Norge ikke har hatt et bedre landslag siden Johan Koss to tre OL-gull i Lillehammer-OL for 30 år siden.

– Ja, det vil jeg si. Men nå ble født i 2001 da. Så jeg er kanskje ikke den rette til å uttale meg, ler Peder Kongshaug.

– Vi har et nivå som er skyhøyt, men jeg føler også at vi har mye uforløst potensial i laget. Sander Eitrem går så bra på trening at vi av og til tenker: Hvordan er det mulig å slå ham?

Spør Peder Kongshaug.

Men det er mulig. Eitrem ble nummer fire da Kongshaug vant sitt første individuelle gull i EM. 21-åringen fra Nord-Odal er noe av det europamesteren husker best fra gulldagen i Heerenveen. Eitrem gikk siste par med den den nederlandske storfavoritten Kjeld Nuis. Eitrem tapte duellen og Eitrem tapte medaljen. Men vant lagkompisens hjerte.

Kongshaug vant OL-gull i lagtempo allerede som 20-åring.

– Jeg ble veldig rørt av å se av å se Sander gå i mål. Han var sikkert ikke superfornøyd, men pekte opp på tavlen og begynte å juble. Det sier litt om hva det betyr, sier Peder Kongshaug.

Han fortsetter om det ett år yngre stortalentet.

– Han har hatt mye stang ut de siste to årene. Det har jeg hatt også. Jeg tenker at når det begynner å gli for meg så begynner det å løsne for ham også. Han var skuffet over å være nummer tre i verden. Det sier litt om mentaliteten og ambisjonene vi har, mener Kongshaug.

– Vi hater å tape og har et sunt forhold til konkurranse internt ... som oftest, smiler Kongshaug.

– Jeg tror det er derfor vi går så godt på lagtempo også. Vi går som ett lag og enhet, og ikke som tre individer, mener han.

Men Peder Kongshaug trekker også frem Sverre Lunde Pedersen. Han debuterte i EM allerede for 12 år siden, tok VM-gull i 2019 og har tre VM-sølv i allround.

– For min del har Sverre Lunde Pedersen vært den aller viktigste. Han er en veteran som setter standarden for oss unge. Da jeg kom inn på landslaget innså jeg at fy f ... det er et stykke opp til de beste. Han har vært et idol for meg siden jeg var liten. Det er han fortsatt, selv om vi deler rom 200 dager i året, sier Peder Kongshaug.

VM enkeltdistanser: 15.–18. februar i Calgary. VM allround og sprint: 7.–10. mars i Inzell.

Han ga hele Nederland en nesestyver da Kjeld Nuis, med tre OL-gull, ble slått i Thialf i Heerenveen.

– Det var et sjokk for hele stadion. Kjeld ventet det heller ikke i sitt hjemlige slott, beskriver Renze Lolkema – skøytereporter i De Telegraaf til VG.

– Kongshaug er så god på 1500 meter at han muligens kan sette verdensrekord, tror Renze Lolkema.

Sesongen fortsetter med verdenscup i Salt Lake City siste helgen i januar. Utahs hovedstad ligger 1300 meter over havet og har ni av 11 individuelle verdensrekorder på skøyter.

– Jeg skal prøve å få fort i Salt Lake, men jeg tør ikke å håpe på verdensrekord. Rekorden på 1500 meter er kanskje den mest imponerende av dem alle, mener Kongshaug.

Kjeld Nuis gikk 1500 meter på 1.40,17 der for fem år siden. Verdensrekorden står fortsatt. Det kan bli et stort oppgjør mellom Nuis, Kongshaug og det amerikanske stjerneskuddet Jordan Stolz (19).

– Stoltz og Nuis er storfavoritter i Salt Lake og VM. Jeg er mer en underdog. Jeg liker det stempelet, sier Kongshaug med personlig rekord på 1.42,88 – også den satt i Salt Lake City.

– Det kommer til å gå fort, men jeg har erfart at det ikke går an å tenke på sluttresultatet. Da glemmer du de tingene som er viktige. Jeg prøver ikke fokusere for mye på tider og plasseringer, sier den nybakte europamesteren.