Det var i forrige uke at klokken, som nettopp er overrakt på bildet over, ble tema i rettssaken mot Besseberg. Han fikk den i mars 2011, under VM i skiskyting i russiske Khanty-Mansijsk.

Verdien var på 195.000 kroner. Giver: Den russiske IBU-toppen Sergej Kusjtsjenko.

Torsdag ettermiddag dukket russerens navn opp på nytt i Buskerud tingrett.

For da østerriksk politi gjennomførte razzia mot rettighetsselskapet Infront Austria, så fant de e-poster som nå legges frem i retten i Hokksund. En av dem er datert 24. mai 2011. Det er en intern Infront-e-post sendt fra Volker Schmid til Bruno Marty.

KOSTBAR: Denne Omega-klokken har en verdi på 195.000 kroner og ble gitt til Anders Besseberg i mars 2011. Foto: Christian Thorkildsen, VG

Dette er to måneder etter at Kusjtsjenko ga Besseberg en klokke til 195.000 kroner.

«Hei Bruno. Utførlig muntlig rapport fra min samtale med Anders i Salzburg søndag 22. mai og mandag 23. mai følger ved nærmeste anledning. [...] Jeg kan allerede nå si at Anders baner vei i styret og hos medlemsstatene for at Sergej Kusjtsjenko velges til ny IBU-president på kongressen i 2014. Anders har bestemt seg for å ikke stille til valg, men bør velges til ærespresident på kongressen».

Besseberg har omtalt avsenderen Volker Schmid som en «mentor» og en «sparringspartner» i retten de siste dagene. De to har jaktet sammen i nesten tre tiår og diskuterte ved enkelte anledninger også IBU-relaterte spørsmål.

– Jeg kan ikke huske et sånt møte, og leser den for første gang nå. Det er helt sikkert en telefonsamtale der han (Volker Schmid) har ringt meg, sa Besseberg i retten torsdag.

– Dere har snakket om presidentvalg, at Sergej Kusjtsjenko velges til ny president og at du ikke ønsker å stille til valg? spurte aktor.

– Ja, det har jeg sagt flere ganger, svarte 77-åringen.

BESSEBERG-FORSVARER: Mikkel Toft Gimse. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg åpnet ikke opp pakken han fikk i mars 2011 før han kom hjem til Norge. Det var først en god stund senere, på en flyplass i Sveits, at han skjønte hvor dyr klokken var, har han fortalt i retten.

På fredag fortalte Besseberg at dette trolig var først en gang i juni eller juli 2011.

Han ville først levere klokken tilbake, men landet på at det kanskje ikke var så ufortjent «etter alt han hadde gjort for skiskyting», sa Besseberg fra vitneboksen.

VG møtte Besseberg-advokat Mikkel Toft Gimse etter endt rettsdag i Hokksund torsdag:

– I mars 2011 fikk Besseberg en Omega-klokke til 195.000 kroner av Kusjtsjenko. Nå er det lagt frem e-poster fra mai samme år, der det påstås at Besseberg argumenterer for at Kusjtsjenko bør etterfølge ham som IBU-president. Hvordan ser dere på det?

– Det får vi komme tilbake til i prosedyren. Det blir for prosederende, sier Gimse.

EKSKLUSIV: Detter er baksiden på Omega-klokken Besseberg fikk av den russiske skiskyttertoppen. Foto: Christian Thorkildsen, VG

Aktor Marianne Djupesland fikk det samme spørsmålet:

– Jeg kan ikke kommentere det konkret. Men en del av bevisføringen vår har jo gått ut på at relasjonen mellom giver og mottaker av diverse ytelser. Også relasjonen Kusjtsjenko og Besseberg, som vi mener er av betydning for å vurdere om dette er utilbørlige fordeler gitt i anledning av stilling, sier førstestatsadvokaten.

Aktoratet fulgte ikke opp koblingen som VG tar opp i denne saken under forhandlingene i Hokksund torsdag. Trolig fordi temaet var forholdet mellom Anders Besseberg på den ene siden, og Infront / Volker Schmid på den andre.

Det er ikke noe krav i norsk lov, for å dømme noen for korrupsjon, at mottakeren av en fordel har gitt noe i retur. Det å ta imot en utilbørlig fordel kan i seg selv være nok.

Anders Besseberg snudde og tok gjenvalg også i 2014.

Fire år senere, i 2018, ville han på nytt gå av. Men på nytt åpnet han for å fortsette dersom det ikke den riktige etterfølgeren dukket opp. Besseberg mente den gangen at norske Tore Bøygard - som er yngre enn ham selv - var for gammel.

I retten torsdag sa Besseberg at han ønsket en navngitt fransk kvinne til å etterfølge ham.

– Og så ville jeg ha Ole Einar Bjørndalen inn i styret. Ikke direkte som president, men som styremedlem, og så videre opp derfra, sa Besseberg.

Han måtte gå av som IBU-president før valget i 2018. Da politiet gjennomførte en razzia mot gården hans, og IBUs kontorer i Salzburg, var over 25 år med Besseberg-styre i IBU over.

I dag er 77-åringen tiltalt for grov korrupsjon, med en øvre strafferamme på ti års ubetinget fengsel. Han nekter straffskyld. Rettssaken pågår frem til 16. februar.