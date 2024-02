Verdens beste langrennsutøver har meldt forfall til fredagens sprint, hvor Klæbo ville vært storfavoritt. Det bekrefter arrangementsansvarlig Erik Husby i Norges Skiforbund overfor Adresseavisen.

I tillegg skal Stavås Skistad stå over damenes fartsøvelse, ifølge avisen. Klæbo skal for øvrig være påmeldt lørdagens 20 kilometer med skibytte og søndagens stafett.

Nyheten om at Klæbo ikke deltar på fredagens sprint kommer et døgn etter beskjeden om at seks av 20 norske landslagsløpere i langrenn hadde meldt forfall til NM i sin helhet.

– Det er veldig kjedelig. Jeg vet at utøverne gjerne skulle vært der. Det som er spesielt, er at det er en veldig stor andel på guttesiden som dessverre ikke er med, uttalte landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG onsdag kveld.

Fra før er det kjent at Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Tiril Udnes Weng, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl ikke reiser til årets ski-NM på Beitostølen.

TV 2-ekspert Petter Skinstad har reagert med misnøye på at NM arrangeres denne helgen, og mener norgesmesterskapet burde vært flyttet til et gunstigere tidspunkt for utøverne.

– Det har gått sport i å melde avbud til NM i nyere tid. Du kunne unngått det ved å flytte NM til slutten av sesongen, og brukt den muligheten til å lage en fantastisk avslutningsfest for både profesjonelle, bredden og juniorer, sa Skinstad til VG onsdag formiddag.