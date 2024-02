Allerede et kvarter før slutt plukket TV-bildene opp en glisende Anna Vyakhireva på Vipers-benken. På det tidspunktet ledet sørlendingene med ti mål, og Storhamar klarte aldri å slå tilbake.

Russiske Vyakhireva var en av fire spillere som noterte seg for fem eller flere nettkjenninger i seieren på Sør Amfi. Samtidig vartet keeperveteran Katrine Lunde opp med en solid prestasjon i Vipers-buret.

Vipers har nå vunnet syv strake NM-titler.

– Det er bra det, sier en smilende Lunde til TV 2 på spørsmål om hvordan drømme-rekken føles.

Før sørlendingene tok sin første tittel i 2018 hadde Larvik vunnet 14 titler på 15 sesonger.

GLADE DAGER: Gjengen i rosa fikk seg sine jenter hente Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Storhamar hadde en 9–6-ledelse midtveis i første omgang og tvang frem en timeout fra Vipers.

Den så sørlendingene ut til å utnytte perfekt - for Vipers svarte med fire strake scoringer på fire minutter. Og da lot de aldri Storhamar komme tilbake i i finalen. Etter at Vyakhireva satte 11–10 beholdt Vipers ledelsen resten av oppgjøret.

Tidligere i år gikk Vipers også til topps i Champions League.

For kort tid tilbake ble det gjort kjent at den norske storklubben hadde store økonomiske problemer. 5. februar bestemte Vipers-spillerne seg for å godta lønnskutt for å hjelpe klubben.