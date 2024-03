I 2014 tok Alexander Kristoff (den gang Katusha-rytter) en knusende seier i Milano-Sanremo da han spurtet inn til sin første av to monument-triumfer. Nå braker straks de største vårklassikerne i sykkelsporten løs igjen. Og Kristoff, han er selvsagt er klar. Foto: LUCA ZENNARO / EPA

«Du kan kjenne lukten av grillpølser og øl. Da er det fristende å stoppe og smake»

For ti år siden kunne Alexander Kristoff (36) sprette champagnen i Sanremo da han som første nordmann vant et av sykkelsportens monumenter. Nå er La Primavera her igjen – med sykkelsportens mest ikoniske ritt.