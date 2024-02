Triumfen betyr at Arsenal plutselig ligger bare to poeng bak Liverpool i teten av Premier League-tabellen. Arsenal vant oppgjøret de ikke hadde råd til å tape.

Manchester City ligger tre poeng bak Arsenal – men har to kamper mindre spilt.

– Jeg tror vi kan fastslå at det er tre som kjemper om gullet nå, sier den tidligere Arsenal-kjempen Matthew Upson som ekspert på BBC.

I det 67. minutt skjedde det som kommer til å holde mange Liverpool-supportere våkne i natt: van Dijk prøvde å kontrollere ballen tilbake til Alisson, som kom stormende ut. Men ingen av dem tok ballen, som i stedet rullet til Gabriel Martinelli (22). Brasilianeren kunne trille ballen i åpent mål.

– De to kanskje viktigste brikkene i Klopp-æraen står og slår ut med armene, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad om Alisson og van Dijk.

– Klønete, fastslår eksperten Tor Ole Skullerud ved hans side.

På overtid, etter at Liverpool hadde blitt redusert til ti mann, økte Leandro Trossard til 3–1. Alisson slapp ballen mellom beina. Også denne gang var van Dijk involvert. Trossards skudd traff nederlenderen.

– Liverpool forsvarte seg som et publag, sier den tildigere Manchester United-profilen Roy Keane som ekspert på Sky Sports.

– Arsenal fortjente å vinne. Liverpool var ikke i nærheten, sier den gamle Liverpool-kjempen Jamie Carragher på Sky Sports.

Liverpool fikk sitt andre tap for sesongen. Også det første kom i London - mot Tottenham.

– Vi tror på oss selv og stoler på hverandre. Liverpools utligning gjorde ikke noe forskjell på det, sier Arsenals gode Jorginho i et intervju med Sky.

Arsenal gikk ut i et voldsomt tempo og rullet opp det ene angrepet etter det andre. Særlig Gabriel Martinelli på venstresiden skapte trøbbel for Trent Alexander-Arnold og resten av Liverpool-forsvaret.

– Han har vært enorm, fastslo Viaplay-kommentator Kasper Wikestad om Martin Ødegaard midtveis i 1. omgang. Arsenal-kapteinen sto virkelig fram og ledet sine tropper.

– Det er en ydmyk og god gruppe som lytter til hverandre og ingen er selviske.

1–0 ved Bukayo Saka: Ødegaard spilte igjennom til Kai Havertz. Skuddet blir reddet av Liverpool-målvakt Alisson, men han er sjanseløs på returen fra Saka.

1–1 på selvmål av Gabriel Magalhães: William Saliba roter det til hos Arsenal, og det ender med at brasilianske Gabriel på en merkverdig måte slår ballen i eget mål.

KLEM:Jürgen Klopp og Martin Ødegaard klemte hverandre hjertelig etterpå. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

Men tre minutter på overtid i 1. omgang kom Liverpools utligning til 1–1.

– Luis Díaz skaper dette målet på pur vilje, sier Pål André Helland i Viaplay-studio om selvmålet.

– Tenk dere hvordan det er i garderobene nå, sier Fjørtoft – etter en 1. omgang der Arsenal har vært klart best, men Liverpool likevel kan ta pausepraten på 1–1.

1–1: Arsenal lager selvmål på overtid i 1. omgang. Diogo Jota jubler, helt til høyre Cody Gakpo. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

Liverpool kom atskillig bedre ut i 2. omgang.

– Det er en helt annen følelse nå. Liverpool har styrken og selvtilliten. De gjør det virkelig vanskelig for Arsenal, sier tidligere Arsenal-forsvarer Matthew Upson som ekspert på BBC Radio.

Kai Havertz ville ha straffe etter en duell med Alexis Macallister, men VAR-sjekken konkluderte med at det ikke var straffe. Macallister levde farlig der.

I stedet skulle Arsenal altså gå i ledelsen 2–1 etter litt «komikveld» av Liverpools bakerste menn. Liverpool hadde ikke så mange muligheter til å utligne, og innbytter Jakub Kiwior burde ha økt til 3–1 på et magisk innlegg fra Martin Ødegaard.

Etter 87 minutter måtte en slukkøret Ibrahima Konaté gå i Liverpool-garderoben etter å ha fått sitt andre gule kort for kvelden.

Conor Bradley leverte en enorm kamp da Liverpool slo Chelsea i midtuken. Lørdag mistet han sin far, og Liverpool-manager Jürgen Klopp fortalte før kampen at han er sammen med familien i Nord-Irland og blir borte så lenge han finner det nødvendig.

Dominik Szoboszlai var skadet, mens Darwin Núñez startet på benken. Etter en snau times spill kom han inn og overtok midtspissrollen. Samtidig ble Trent Alexander-Arnold byttet ut, og Joe Gomez skiftet over til høyreback, mens Andy Robertson kom inn på venstresiden. Thiago Alcântara gjorde et lenge etterlengtet comeback for Liverpool de siste minuttene.