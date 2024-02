Søndagens VM-jaktstart ble en katastrofe for de norske kvinnene etter elendig skyting:

30. plass: Ida Lien (seks bom på tyve skudd)

31. plass: Julie Arnekleiv (fem bom)

34. plass: Ingrid Landmark Tandrevold (seks bom)

– Alle må gå i seg selv, sukket trener Patrick Oberegger, vel vitende om at skytingen må rettes opp til normaldistansen (15 km med fire skytinger, ett tilleggsminutt per bom) tirsdag.

– Vi viser oss fra vår verste side, sa Oberegger i dette intervjuet:

Søndag kveld hadde laget både fellesmøte og samtaler en til en. Der sa utøverne fra om at de ikke likte måten Oberegger gikk ut på.

– Rett etterpå kan du si ting du bør tenke over først. Det var ikke så hardt på møtet på kvelden. Han sa han burde ha pratet med oss først, sier Juni Arnekleiv til VG.

– Hvordan er takhøyden i laget?

– Takhøyden er veldig bra. Ingrid Landmark Tandrevold er en frontfigur til å komme med klare tilbakemeldinger.

– Var det Tandrevold som sa fra om dette med Oberegger?

– Ja.

DAGEN DERPÅ: Skiskytterne Ingrid Landmark Tandrevold, Marit Åsholt Skoagan, Juni Arnekleiv og Ida Lien fotografert under medietreffet dagen før 15 km i VM i skiskyting i Nove Mesto Foto: Heiko Junge / NTB

Tandrevold kaller seg selv den mest direkte på laget, og forklarer til VG hvorfor hun sa fra til Oberegger:

– Vi har en intern policy på at vi snakker med hverandre. Jeg synes det er vanskelig å svare på uttalelser fra andre gjennom media, det blir ofte litt misforstått.

– Det opplevde vi litt i går. Vi var supereskuffet og misfornøyd med egen innsats. Så har du ikke fått pratet med treneren din, før du hører hva han sier om prestasjonen.

– Alle er enige om at det var altfor dårlig, og ingen er mer skuffet enn oss.

Trener Patrick Oberegger forstår poenget og setter pris på Tandrevolds ærlige konfrontasjon. Men han ønsket også bevisst å provosere utøverne med ærlige uttalelser.

– Man kan ikke bare bruke snille ord. I blant må man bruke objektive realiteten. De må skjønne det av og til, selv om det gjør vondt å høre. Man kan ikke bare møte pressen når det går bra, sier Oberegger.

– Ærlighet varer lengst, selv om det gjør vondt. Sånn er toppidrett.

Tandrevold kom til VM som en av de store favorittene og leder av verdenscupen, men har foreløpig ikke fått ut potensialet.

– Det er krevende å riste av seg et dårlig skirenn når det er renn, pressetreff, renn og pressetreff. Og pressetreffet handler om hvor dårlig det var dagen før. I dag våkner man med «ok, nå ser vi fremover». Så må man bare komme gjennom spørsmålene og snu det, sier Tandrevold.

– Det er lett for alle rundt å si at det bare er å glemme det, men det er vi som står her og må svare på det.

De norske kvinnene slet også på standplass under sprinten da Arnekleiv ble Norges beste som nummer 14 med en bom. Lien og Tandrevold bommet tre ganger på stående og endte som nummer 22 og 25 i sprinten.

PS! Karoline Knotten har slitt med omgangssyke og står over normaldistansen. Marit Ishol Skogan får VM-debuten.