– De sliter med å komme ned mot minimumsvekten - til de grader at bilen er nesten svart, for de de tar seg ikke råd til å lakke den en gang, sier Gulbrandsen.

De to snakker om Alpine - også i år med Pierre Gasly (28) og Esteban Ocon (27) som førere.

Det franske teamet ble nummer seks av ti i 2023. Bookmakerne har Alpine på samme plass i 2024 - men med lang vei opp og kort vei nedover på listen.

Fredag kom de på de to siste plassene i kvalifiseringen i Bahrain.

– Alpine er lengre bak enn de bør være, ikke minst med tanke på at det er et fabrikksteam. Med Renault i ryggen og alt det der, så skal de ikke være på nedre halvdel, sier Thomas Schie.

– Sånn som det ser ut nå, blir Alpine en av de svakere teamene.

Atle Gulbrandsen sier det slik:

– Jeg tror som Thomas at Alpine kommer til å skuffe, og det er helt krise.

– Hvorfor?

– Fordi dette er Renault, og det er jo Frankrikes stolthet, og de skulle egentlig ha vært med og kjempe om en VM-tittel. Nå kommer de kanskje blant de bakerste. Så jeg tror fort Alpine kan bli den største negative overraskelsen i 2024.

– Hva er det som har skjedd i Alpine?

– De har en motor som har for lite effekt, og fordi motorreglementet er frosset, har de ikke lov til å utvikle motoren nok til å ta igjen de andre. Så sliter de altså med vekten på bilen. Og så har de to førere som har vært uvenner fra, ja, så å si siden de var guttunger. Akkurat det er ikke nødvendigvis oppskriften på suksess, svarer Gulbrandsen.

– Så, nei, det er mye som ikke stemmer der.

Ekspertene i F1 Analysis fastslo på X etter testen sist uke at det er mindre sannsynlig at Alpine tar en løpsseier i 2024 enn at RB (tidligere AlphaTauri) gjør det. AlphaTauri endte som nummer åtte av de ti teamene i fjor.

– Vi visste at det ikke ville bli noen lett start på sesongen, sier teamsjefen Bruno Famin ifølge L’Equipe.

Hvem ekspertene har på topp?

Atle Gulbrandsen innrømmer at han ikke er så kreativ når han sier:

– Max Verstappen!

Thomas Schie sier:

– Red Bull er fortsatt på topp. Jeg tror også på nytt VM-gull til Verstappen. Det er helt greit at han vinner, for han er kanskje den beste førere på grid’en for tiden, men samtidig håper vi veldig at det blir spennende enn i fjor. At det blir litt mer spennende løp og at vi får flere vinnere i løpet av sesongen.

– Det er bare å håpe at Ferrari er litt nærmere, spesielt på løpstempoet, og at de får dekkene til å holde bra. Og jeg har følelsen av at Mercedes ikke viste hele sitt potensiale på testen.

Max Verstappen har vunnet de tre siste VM-ene. I 2023 ble Red Bull-kollega Sergio Pérez nummer to og Lewis Hamilton i Mercedes nummer tre.

Atle Gulbrandsen om Formel 1-testing:

– Det blir for mye snakk om biler og konstruktører, som om dette bare er en konkurranse om å bygge bil. Når alvoret nå skal i gang, vil vi se at noen overpresterer og andre underpresterer i forhold til hvilken bil de sitter i.

– Hvem kan gjøre noe genialt i 2024?

– Oscar Piastri kan kanskje overraske og overprestere i en McLaren. Og jeg tror Charles Leclerc blir veldig rask på kvalifiseringer i Ferrari. Men plutselig er det en fører som gjør en feil og en annen som gjør noe genialt ...

