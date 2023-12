Det skjer etter følgende resultater i Eliteseriens siste runde søndag kveld:

Strømsgodset - Brann 3–0

Viking - Rosenborg 1–5

Vålerenga - Tromsø 1–1

Bodø/Glimt har allerede sikret gullet i Eliteserien.

Alle tre lag som gjorde opp om de to gjenstående medaljene gikk på poengtap i Eliteseriens siste runde. Brann ble valset over av Strømsgodset i Drammen.

Men de kopierte bragden fra 2016: Sølv på første forsøk etter opprykk fra Obos-ligaen.

– Jeg tror det er mer å hente for Brann, sier Renate Blindheim som ekspert på Bergens Tidendes Ballspark-sending.

– Det er veldig mye positivt i år som vi kan se tilbake på og nyte noen dager, sier Bård Finne til BT.

– Det har vært et vanvittig år for min del, innrømmer Finne, som har 16 mål i ligaen.

Sølvmedaljevinneren får 27,5 millioner kroner, mens bronselaget får 23 millioner og nummer fire får 18,1 millioner.

KJEDELIGT: Viking ender uten medalje etter 1–5-tap på hjemmebane. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Vi er det nest beste laget i Norge i år. Det er stort, sier Niklas Castro til BT.

– Men i dag var det litt for kaldt til å spille fotball.

Viking ble ydmyket på eget gress av Rosenborg. Dermed mistet de muligheten til medalje, etter at de ledet Eliteserien i sommer.

Tromsøs uavgjort-resultat mot Vålerenga gjør at de ender på bronseplass.

De tre øverste lagene i Eliteserien får muligheten til å kvalifisere seg til europacup-spill kommende sesong. Viking vil også få muligheten om Bodø/Glimt slår Molde i cupfinalen.

Amahl Pellegrino satte for øvrig rekord for antall målpoeng i løpet av én rekord da han satte inn sin 24. scoring for sesongen.

Med 38 målpoeng totalt tok han over Philip Zinckernagels tre år gamle rekord.