Toto Wolff Wolff avslører selv overfor Telegraph at han fortsetter som lagsjef ut 2026-sesongen.

«Drive to Survive»-profilen eier en tredjedel av Mercedes-teamet. De andre eierne er Mercedes-konsernet og INEOS - som kontrolleres Manchester United-investoren Jim Ratcliffe.

Mercedes vant konstruktørtittelen hvert eneste år mellom 2013 og 2021 og ble nummer to bak Red Bull i 2023.

Lewis Hamilton ble nummer tre i VM i 2023 (bak de to Red Bull-førerne), men teamet har vunnet bare ett løp siden 2021 (George Russell i Brasil i 2022).

– Jeg blir hos Mercedes for å slå Red Bull med Lewis Hamilton, sier Toto Wolff.

– De som har kjørt i simulatoren har fortalt oss at 2024-bilen ikke ser ut som bilen de siste to årene. Hvis vi gir Hamilton en god bil som han kan stole på, kan han komme tilbake og slå alle, mener Mercedes-sjefen.

PITSTOP: Lewis Hamilton fotografert under et hjulbytte i sesongavslutningen i Abu Dhabi i november. Foto: XPB / Pa Photos / NTB

De to siste Formel 1-sesongene har vært trøblete for Lewis Hamilton, som ikke har vunnet løp siden 2021.

– Jeg vil ikke tviholde på denne jobben hvis jeg mener at andre kan gjøre den bedre. Men jeg sørger for å ha folk rundt meg som kan fortelle meg det, sier han ifølge BBC.

– Men jeg føler meg bra. Risikoen for meg er alltid mer for å bli utslitt enn utbrenthet. Og det er derfor jeg omfavner utfordringene vi har i dag, selv om de noen ganger føles veldig, veldig vanskelige å håndtere.

Red Bull har vunnet konstruktørmesterskapet de to siste sesongene og har overtatt hegemoniet som Mercedes hadde i mange år.

KOMPANJONGER: Toto Wolff og Manchester United-investoren Jim Ratcliffe er begge storeiere i Mercedes’ Formel 1-team. Foto: Steven Paston / Pa Photos / NTB

– Jeg har aldri hatt en prestasjonsklausul. Enten stoler man på hverandre eller så gjør man det ikke. Og vi er på linje som aksjonærer, sier Toto Wolff.

– Som aksjonær vil jeg har best mulig utbytte på investeringen. Og best utbytte på investeringen får vi ved å vinne.

Wolff kjøpte seg opprinnelig inn i Williams-teamet, men har siden 2013 vært i Mercedes.

Lewis Hamilton har syv VM-titler, like mange som Michael Schumacher. De to er i en egen klasse. Briten jager et åttende, historisk gull.