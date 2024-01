Nå er de igjen tilbake som et team.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg var veldig forbannet på ham da det skjedde. Det tok lang tid før vi skværet opp, sier Petter Myhre i et intervju på Vålerengas egen Youtube-kanal.

Onsdag ble han presentert som klubbens nye assistenttrener. 175 dager etter at han og Geir Bakke ble oppløst som trenerteam i Lillestrøm – fordi Bakke skulle bli hovedtrener hos erkerivalen.

Et vennskap som har vart i over tre tiår. Bakke var forloveren da Myhre giftet seg.

– Jeg hadde akkurat skrevet under en ny femårsavtale. Jeg valgte bort en seksårskontrakt med TV 2 som jeg var klar til å signere. Så skjer det helt ut av det blå, seks måneder inn i den femårsavtalen. Da ble jeg stående igjen i offside og det var det som gjorde at jeg ble forbannet, sier Myhre til VG.

– Kunne ikke du fortsatt i Lillestrøm?

– Lillestrøm så på oss som en duo. Det er naturlig at en ny hovedtrener får velge sitt team. I så tilfelle vil arbeidsoppgavene mine bli vesentllig forandret, sier Myhre.

Sportssjef Simon Mesfin i LSK sa den gangen at «de kom som en duo, og de drar som en duo».

Myhre sier det har vært tøft å bli stående igjen uten jobb i fem måneder. Han beskriver trenermarkedet som tøft - det samme er mediemarkedet, selv om han har hatt oppdrag for TV 2.

Derfor ble den brå exiten fra Lillestrøm også starten på en tøff periode i forholdet mellom Bakke og Myhre.

– Det går utover vennskapet. Når vi har vært venner i 35 år, så tåler vennskapet en støyt. Men jeg skal ærlig innrømme at de første månedene var tøffe. En ting var vårt forhold til hverandre, men konsekvensen var at jeg var uten jobb, sier Myhre i klubbens eget intervju.

For noen måneder siden plukket de to opp tråden. Over en middag og noen øl på en restaurant i Oslo sentrum ble den første sårsalven påsmurt.

– Vi avtalte en god middag i Oslo som dro seg ut til over midnatt. Det ble en fin greie der vi fikk snakket ut om alt, og på en måte sagt hva vi mente og hvorfor det ble som det. Så hadde vi en ny prat i går (tirsdag) før jeg skrev under, sier Myhre.

– Har dere nå satt noen grunnregler som skal gjøre at dette ikke skjer igjen?

– Vi setter ikke regler. Det er fritt valg her i livet. Men vi har en felles forståelse om at dette ikke skjer igjen, sier han.

Å gå arbeidsledig omtaler han som ubehagelig. At han vraket TV 2 til fordel for Lillestrøm høsten 2022 var et svært vanskelig valg. Å flytte fra familien på Østlandet har heller ikke vært aktuelt.

– Det har vært mye grubling frem til Vålerenga tok kontakt. Jeg er veldig glad for at de kom på banen og er takknemlig for at de har troen på meg, sier Myhre.

Som nå har signert en avtale med Oslo-klubben ut 2027.

BYTTET BEITE: Lillestrøm-trenerne Geir Bakke og Petter Myhre i samtale med Tromsø-trener Gaute Helstrup i mars i fjor. Siden har det skjedd en del ting... Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Da Geir Bakke signerte for Vålerenga, brukte han «slitasje» som en av grunnene til at han valgte å flytte på seg.

Myhre sier det er noe Bakke selv får svare på, men svarer generelt på om han kjenner seg igjen.

– I alle klubber i Norge så vil det være slitasje, gnisninger eller uenigheter. Mellom spillere, trenerteam og mellom spillere og trenere. Toppidretten er brutal og man lever på en knivsegg. For å gå videre og bli bedre så er det en evig kamp på å få ut de siste prosentene. Det er ubehagelig. Det gjelder alle klubber og er ikke noe spesielt for LSK. Jeg opplevde det ikke annet enn at det er normalen, sier Myhre.