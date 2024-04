Besseberg slipper å betale en bot på én million kroner, slik Økokrim ba om. Men han får inndratt utstoppede dyr, to kostbare klokker, samt 1,4 millioner kroner.

Det er klart etter at den 67 sider lange dommen ble lest opp i Hokksund tingrett fredag ettermiddag.

– Jeg er selvsagt skuffet og overrasket over dommen, og også over en del av begrunnelsen. Jeg anker dommen på stedet, sa Besseberg like etter klokken 13.30.

Besseberg satt helt rolig og lyttet konsentrert under hele opplesningen.

Det ble en brutal opplevelse:

Ord som «oppkonstruert forklaring», «bortforklaring» og «tiltaltes troverdighet er svak på dette punktet» er å finne i dommen.

– Vi er åpenbart veldig, veldig skuffet og overrasket over dommen. Vi skal sette oss og lese gjennom. Vi er sterkt uenig i resultat og begrunnelse, sier Bessebergs forsvarer Mikkel Toft Gimse til VG.

– Vi er overrasket over at han overhodet ikke blir trodd og at retten velger å utelukkende legge vekt på det som taler mot ham, men overser det som taler for ham. Som for eksempel at han ikke står alene for avgjørelsene som trekkes frem, mange andre har stemt på samme måte som han, sier Toft Gimse.

78-åringen ble dømt for to av tre tiltalepunkter om mottak av kostbare klokker, for å ha benyttet seg prostituerte organisert av russiske idrettsledere, samt for å ha tatt imot en rekke eksklusive jaktturer i Russland, Tsjekkia og Østerrike.

«Tiltalte brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU ved å ta imot fordelene», står det i dommen, som var enstemmig.

Besseberg ble også dømt for BMW-en han benyttet gratis i mange år, samtidig som det mektige rettighetsselskapet Infront plukket opp regningen:

«Tiltalte har fått en privat bil i Norge som ingen visste om, og han ikke betalte noe for. Retten kan heller ikke se at IBU sparte på dette. Det handler om en avtale som kommer i stand fordi Infront ønsker å forfordele presidenten utenfor en vanlig carpool-ordning», står det i dommen.

DØMT: Anders Besseberg ble funnet skyldig i grov korrupsjon. Han har motsatt seg fotografering av seg selv i tingretten. Foto: Ane Hem / NTB

Besseberg sto tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han har hele tiden nektet skyld, men ble altså ikke trodd i Buskerud tingrett.

I stedet fikk Økokrim nærmest full uttelling for sin påstand.

«I lys av tidsrekken om dokumenter som det er vist til, samt vitneforklaringer, er ikke retten i tvil om at han har agert i favør av Russland, ved både ord og handling», heter det i dommen.

Dømt for «Eva»

Et av tiltalepunktene omhandlet en prostituert som skal ha dukket opp på hotellrommet til Besseberg i 2013, på bestilling fra en russisk idrettsleder. 78-åringen sa i det første politiavhøret, i 2018, at han tror de hadde samleie. Senere har han snudd på dette punktet.

Det tror ikke retten på:

«Det er rett og slett en bortforklaring som det ikke festes lit til, slik retten vurderer det», står det i dommen.

DOMMER: Vidar Toftøy-Lohne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg ble også dømt for korrupsjon i forbindelse med den russiske kvinnen «Eva», som han har hevdet at han hadde et forhold til.

Den russiske skiskytterpresidenten Viktor Majgurov tilrettela for og organiserte kontakten mellom de to - på Bessebergs initiativ.

«Den hjelpen han (Majgurov, red. anm.) gir til tiltalte, og som tiltalte mottar, er en fordel i lovens forstand. Majgurov ringer Eva, han fungerer som tolk, og han gir beskjed slik at hun kommer seg til Tjumen (i Russland, red. anm.). Majgurov har videre bestilt rom der tiltalte og Eva skal bo, og Majgurov sørger for at de bor på et annet hotell enn de andre skal bo. Det betyr mer konkret at tiltalte har vært sammen med Eva der uten å bli forstyrret. At dette har en verdi for tiltalte, er åpenbart» står det i dommen.

Besseberg ble imidlertid frikjent for en påstand om kontakt med to russiske prostituerte, som Økokrim mente ble organisert av skiskytterlederen Jevgenji Redkin.

Retten mente det var for mye uklarhet knyttet til hva som faktisk hadde skjedd i forbindelse med episoden.

Klokke-dømt

Dommerne fant det ikke bevist at 78-åringen gjorde noe galt da han byttet til seg en kostbar Hublot-klokke i en badstue med en ukjent russisk mann.

Derimot ble han dømt for å ha tatt imot en Omega-klokke til 195.000 kroner av en russisk skiskytterledre. Samt da han tok imot en annen klokke fra russeren Alexander Tikhonov i Holmenkollen i 2013 eller 2014. Besseberg har hevdet at han ville levere tilbake denne klokken, men at han ikke lyktes med dette.

«Retten ser helt bort fra at tiltalte ikke har akseptert klokken og skulle levere den tilbake. Det fremstår som en oppkonstruert forklaring fra tiltaltes side, som ikke lar seg rimelig forklare med hendelsesforløpet og ikke minst tiden som har gått», heter det derimot i dommen.

KOSTBAR: Denne klokken, verdt 195.000 kroner, mottok Besseberg fra den russiske IBU-toppen Sergej Kutsjenko. Nordmannen ble dømt for dette fredag. Foto: Christian Thorkildsen / VG

Dermed ble Besseberg funnet skyldig i korrupsjon for to av de tre konkrete klokkene som er nevnt i tiltalen.

HER FALLER DOMMEN: Buskerud tingrett i Hokksund. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fikk ros

Besseberg hadde vært IBU-president i 25 år da han måtte trekke seg i 2018. Da hadde politiet gjennomført razziaer mot både gården hans og IBUs kontorer i Østerrike.

Dommeren understreket tidlig under opplesning av dommen at Besseberg har bidratt positivt til skiskyttersporten.

– Retten legger til grunn at tiltalte har bidratt på en god måte i store deler av sitt virke. Retten sitter alt i alt igjen med at det er helt klart og tydelig at tiltalte har gjort en stor og viktig jobb for skiskyting internasjonalt og nasjonalt, leste dommer Vidar Toftøy-Lohne fra dommen.