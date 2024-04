Det bekrefter Cathrine Instebø, daglig leder i Norges Skiforbund, overfor VG.

– Vi har tett og god dialog med Therese. Vi har holdt av en plass, men så må hun komme tilbake til oss med sin beslutning. Vi har ikke satt noen fremdrift eller dato for det, sier Instebø til VG – og legger til:

– Vi står med dørene åpne.

Disse får sjansen på langrennslandslagene i 2024/25-sesongen:

Disse får landslagsplass: Vis mer ↓ Herrene: Erik Valnes, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl, Ansgar Evensen (ny), Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo (ny), Didrik Tønseth, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger og Iver Tildheim Andersen (ny). Damene: Lotta Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Julie Myhre, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Margrethe Bergane (ny), Kristin Austgulen Fosnæs (ny), Kristine Stavås Skistad (ny).

Under onsdagens landslagsuttak ble det klart at Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Marte Skaanes og Ane Appelkvist Stenseth er ute av landslaget på damesiden.

Margrethe Bergane, Kristin Austgulen Fosnæs og Kristine Stavås Skistad kommer inn. I tillegg er det altså én ledig plass.

– Therese er fortsatt en fantastisk profil. Slik jeg har forstått det så går hun fortsatt fantastisk fort på ski. Hun er godt likt hos publikum og partnere, så å få henne tilbake på laget ville vært både fint og fantastisk inn mot VM på hjemmebane, sier Instebø.

Det har nå gått én måned siden Johaug gjorde comeback under tremila i NM. Der smadret hun konkurrentene og vant med to minutter og 49 sekunder ned til nest beste løper.

VM i Trondheim frister åpenbart for 35-åringen, men noen endelig beslutning er ikke tatt.

– Therese får den tiden hun må ha. Alle som er i startfasen av å bygge en familie skjønner at dette er krevende. Mye mer er det ikke å si, annet enn at hun er varmt velkommen, sier landslagssjef Ulf Morten Aune til VG.

Også Aune lot seg imponere av Johaugs maktdemonstrasjon i NM. Han sier at de to har hatt dialog i noen måneder.

– Når hun holder et så ekstremt nivå som hun gjør – og vi vet at hun har trent i mellomtiden – så handler veldig mye om motivasjon. Det er bare Johaug som kan si om et comeback passer eller ikke. Det har vi all verdens respekt for, sier Aune.

Damelandslagstrener Sjur Ole Svarstad mener et Johaug-comeback vil være gode nyheter for hele landslaget.

– Dersom hun velger landslaget, er det veldig positivt. Hun må helt sikkert ha litt fleksibilitet fordi hun først og fremst skal være mor, men jeg tenker hun er en vanvitig ressurs. Det vil være veldig gode nyheter, sier Svarstad.

– Hvilke skirenn tror du hun kan gå?

– Jeg har ikke snakket så mye i detalj om det. Hun må finne ut hva hun vil. Vi bruker lite energi på det, sier Svarstad.

Hos herrene mister Sjur Røthe og Sindre Bjørnestad Skar plassen på landslaget. Ungguttene Ansgar Evensen og Iver Tildheim Andersen kommer inn for duoen.

Fra før av var det kjent at stjerneduoen Johannes Høsflot Klæbo og Kristine Stavås Skistad er tilbake på landslaget etter å ha satset privat.

Nytt for sesongen er at distanse- og sprintlandslaget hos herrene slås sammen til ett landslag.