Det er det ikke alle som liker, mens Manchester City-manager Pep Guardiola serverte en helt spesiell historie (se nederst) for å forklare kampplanen i 3–1-seieren mot det danske hovedstadslaget i åttedelsfinalen i Champions League tirsdag kveld.

– Haaland hadde så mye mer inne enn det vi fikk se. Han kunne hatt et mål til slutt, men dette minnet om kampen mot Everton sist helg. Han hadde en rolig dag på jobben da også. Han bygger opp formen igjen og de har blitt vant til å spille uten ham nå som han har vært ute i to måneder, vurderer The Sun-journalist Martin Blackburn.

Kampfakta Vis mer ↓ FC København – Manchester C. 1-3 (1-2) 35.853 tilskuere. Mål: 0-1 Kevin De Bruyne (10), 1-1 Magnus Mattsson (34), 1-2 Bernardo Silva (45), 1-3 Phil Foden (90). Dommer: José Sánchez, Spania. Gult kort: Rasmus Falk, Kevin Diks, FC København. Lagene: FC København (4-3-3): Kamil Grabara – Elias Jelert, Denis Vavro, Scott McKenna, Kevin Diks – Magnus Mattsson (Jordan Larsson fra 80.), Rasmus Falk, Diogo Goncalves (Oscar Højlund fra 69.) – Elias Achouri (Christian Sørensen fra 80.), Viktor Claesson (Andreas Cornelius fra 54.), Mohamed Elyounoussi. Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké – Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo (Matheus Nunes fra 77.) – Phil Foden, Erling Braut Haaland, Jack Grealish (Jérémy Doku fra 20.).

Mot FC København hadde Haaland tre avslutninger på mål, hvorav to av dem store sjanser. Men han hadde gjennom 90 minutter bare 18 ballberøringer, ifølge statistikktjenesten sofascore.com.

Så lave tall finner vi bare fem ganger tidligere denne sesongen der Haaland har spilt full kamp denne sesongen.

Han hadde så få som 15 berøringer i supercupfinalen og i en ligakamp mot Wolverhampton der han ble fullstendig pakket inn. Så har han spilt ytterligere tre kamper med henholdsvis 16 og 17 berøringer.

– Det betyr ingenting. Det som betyr noe er at vi tapte 3-1 og det skulle gjerne vært mindre. Jeg bryr meg ikke om han har hatt to berøringer eller 20, sier FC København-trener Jacob Neestrup til VG.

Ser man på Manchester City-laget som helhet resulterte 75 prosent ballinnehav mot FC København i utrolige 86 situasjoner der de var i angrep.

Guardiolas stjernegalleri produserte 26 avslutninger, mens 94 prosent av de totalt 835 pasningene var vellykkede.

I TV 2-studio etter kampen ville Solveig Gulbrandsen sett mer av Haaland.

– Det er ikke tvil om at de bør søke noen tidlige inn bak forsvaret til FCK også, for å gjøre Haaland bedre. De kunne søkt det oftere, sa hun under kanalens sending.

Kollega Morten Langli var klar på at City spilte på resultat og slike kamper blir som transportetapper å regne for Haaland.

– Da står han der oppe og okkuperer stopperne. Mens de triller ballen rundt bare for å trille. Ikke for å vinne terreng eller skape sjanser.

STRÅLENDE FORNØYDE: Manchester City-manager Pep Guardiola og Erling Braut Haaland jubler for seier Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Noe av forklaringen til de få Haaland-involveringene finnes kanskje i Pep Guardiolas kampplan. Han kommer med en nokså unik forklaring:

– Hvis du angriper fortere enn du må, så får du kontringer imot og du blir straffet. Du må gjøre ting i riktig tempo. Det kan ikke gå for tregt, men ikke for fort, heller. For dette er en utrolig stadion, der publikum står bak laget sitt, forklarer Guardiola på pressekonferansen.

– Og jeg hadde en manager en gang som sa at «når du er på en sånn arena, med mye publikum, der de roper på deg, det er mye press, så spill tusen pasninger – det er ikke lov å score mål». Så roer stemningen på stadion seg ned. Det var det vi prøvde å gjøre.