– Det har dukket opp et stort spørsmålstegn, slår Avisa Nordland-journalisten Freddy Toresen fast overfor VG.

I forrige uke hinket nemlig skadeplagede Runar Espejord av banen med skade i 4–0-seieren over Malmö.

Fra før har Bodø/Glimt valgt å utelate spisskjøpet Kasper Høgh fra Europa-troppen, til tross for at kraftspissen er Faris Moumbagna er solgt Marseille.

Dansken ble vurdert som ikke spilleklar til kampene mot nederlenderne.

Dermed er spørsmålet: Hvem skal spille spiss?

Det var en hemmelighetsfull Kjetil Knutsen som entret scenen på pressekonferansen dagen før stormøtet:

– Vi har en plan og det kommer vi ikke til å si så mye om i dag. Spillerne har ikke fått laget ennå, sier Knutsen med et lurt smil.

TILBAKE: Håkon Evjen er tilbake i klubben hvor han herjet i 2019. Han blir trolig løsningen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Løsningen sitter kanskje på podiet ved siden av ham.

«Pass deg nå», sier Knutsen til sidemannen Håkon Evjen da TV 2 prøver å lokke ut litt info fra mannen som ble kjøpt fra Brøndby i januar.

– Jeg kom hit for å spille indreløper og det er min tanke. Om jeg skulle spilt venstreback, hadde det sikkert også vært jævlig spennende, sier Evjen kryptisk.

Forventet lagoppstilling mot Ajax Vis mer ↓ Bodø/Glimt (4–3–3): Kjetil Haug – Brice Wembangomo, Brede Moe, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Sondre Sørli, Håkon Evjen, Jens Petter Hauge Det offisielle laget blir presentert om lag én time og et kvarter før kampstart. Bodø/Glimt møter Ajax klokken 21.00 på Johan Cruijff Arena. Kampen vises på Viaplay og VSport1 og kan følges i VG Live.

Det var nemlig den hjemvendte Narvik-gutten som ble brukt på topp i generalprøven mot Malmö forrige helg. Det later til å bli løsningen for nordlendingene.

– Å teste nye spillere i nye roller som spiss er en interessant måte å løse utfordringer på. Det kan gi oss nye og viktige verktøy å ha i skrinet. Det er aldri feil, sa sport manager Håvard Sakariassen til Avisa Nordland etter kampen.

Freddy Toresen tror Glimt har knekt spisskoden i grevens tid.

– Jeg tror Håkon, Glimt og Knutsen likte førsteinntrykket av den jokeren. Han er en duracellkanin. Han har løpskraft og løpsvilje. Presspillet hans kan bli gull verdt for Glimt, sier Toresen.

GLIMT-KJENNER: Avisa Nordlands Freddy Toresen i prat med en nederlandsk journalist før Bodø/Glimts pressekonferanse i Amsterdam. Foto: Mats Arntzen, VG

Kjetil Knutsen har allerede uttalt seg kritisk til at Bodø/Glimt kun får lov til å registrere tre nye spillere mellom gruppespillet og utslagsrundene.

Klubben fant plass til Jens Petter Hauge, Håkon Evjen og Jostein Gundersen. Det betydde at spissen Kasper Høgh var blant de utelatte.

– Det som er veldig spesielt er at Kasper Høgh ser uforskammet bra ut. Det er bare å vente til han debuterer. Da tror jeg Glimt-fansen kommer til å bli kjent med en spiss som de liker veldig godt. Men vi har bare sett ham på trening, sier Toresen.

SPISSKJØP: Bodø/Glimt hentet danske Kasper Høgh fra Stabæk, men han ble ikke inkludert i Europa-troppen etter sitt lange skadeavbrekk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå er det for sent å skaffe nye spillere til Conference League-sluttspillet. Glimt må klare seg med det de har.

Uprøvde Oscar Kapskarmo (24), som ble hentet fra den lokale 2. divisjonsklubben Junkeren i sommer, er eneste friske spissalternativ.

– Jeg synes ikke det er realistisk at Kapskarmo skal levere mot topp europeisk motstand, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah til VG.

Han kaller Evjen-valget «den riktige løsningen slik situasjonen er nå».

Samtidig mener han at det ikke holder med Høgh, Espejord og Kapskarmo som eneste spissalternativer når de regjernede seriemesterne skal gå løs på en ny sesong.

– Jeg tenker den største lærdommen da Glimt røk på målstreken i Europa sist, så var det at de ikke hadde god nok dekning på spissplass. Da hadde de nettopp solgt Victor Boniface. Jeg har vanskelig for å tro på at de med åpne øyne vil gå inn i samme situasjon igjen.

LOKAL: Oscar Kapskarmo har først og fremst blitt brukt som innbytter for Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Han mener at Glimt i praksis ikke har tre spisser ettersom Espejord er skadet så ofte. Utspillet om at Glimt ikke jakter nye spisser, tror han er taktisk.

– De fremstår mindre desperate og har kanskje bedre kort i en forhandling. Det er et signal til de tre spissen som er der at de har troen på de, sier Amankwah.