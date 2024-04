Likevel er han fortsatt på skuddhold i den prestisjefylte turneringen på Augusta-banen.

Etter de første ni hullene lå nordmannen på delt 2. plass etter å ha gått fire slag under par.

De siste ni hullene gikk ikke like bra. På det 10. hullet fikk han en såkalt dobbeltbogey, altså to slag over par.

– Han blir veldig hardt straffet der, men det blir man på denne banen når man har såpass grove misser på helt feil sted, sa Henrik Bjørnstad på Discovery+-sendingen.

Hovland fikk så bogey både på 14. og 17. hullet. Hull 16 ga birdie, ett slag under par.

Etter de 18 hullene ble han dermed stående med minus én.

Det gir i øyeblikket delt 15. plass.

– Det kunne ha vært bedre, men han har spilt mye bedre i dag enn tidligere i år, oppsummerte Henrik Bjørnstad på Discovery+-sendingen.

– Han er vel passe fornøyd med denne runden, sier kollega Per Haugsrud.

Hovland har ikke spilt en turnering siden The Players i midten av mars, og ekspertene i Discovery+-studio antydet at han er litt spillerusten.

Bryson DeChambeau gikk den første runden på syv under par.

Kanskje mer interessant: Favoritten Scottie Scheffler gikk seks under par og har dermed skaffet seg en veldig god åpning på årets Masters.

Dansken Nicolai Højgaard har tydeligvis lyst til å utfordre Viktor Hovland som beste skandinav.

Masters er en av årets fire major-turneringer og etter manges mening den aller viktigste. Vinneren får den berømte grønne jakken.

Åpningsdagen ble forsinket to og en halv time på grunn av dårlig vær.