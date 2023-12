Det skriver klubben i en pressemelding.

Grindhaug trakk seg som hovedtrener i Haugesund i september, men fortsatte i stillingen frem til Oskar Hrafn Thorvaldsson kom til klubben i oktober.

Nå avslutter Grindhaug arbeidsforholdet etter 30 år i FK Haugesund.

– Bakgrunnen er at Jos mener klubben er best tjent med at det nye sports- og trenerteamet som skal lede FK Haugesund fremover får begynne med blanke ark, helt fri for påvirkning av en som fort kunne blitt oppfattet som en sjuende far i huset, sier styreleder Christoffer Falkeid i pressemeldingen.

Grindhaug var selv spiller i klubben. Deretter jobbet han i markedsavdelingen før han ble trener i tolv sesonger. I tillegg har han hatt rollen som sportssjef.

Haugesund ble nummer tolv i Eliteserien denne sesongen.