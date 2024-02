– Om det hadde vært om gullet på sisterunden, hadde jeg slått ham. Da hadde jeg hatt ekstra motivasjon, sier Samuelsson til Aftonbladets reporter.

Da innser han at Tarjei Bø har lange ører, og får med seg hva som blir sagt.

Stryningen står et par-tre plasser lenger bort, hos TV 2, og snur seg mot «Sebbe».

– Det er alltid så mye bullshit fra deg. Tror dere på det, hele tiden? svarer Bø til både svensken og øvrig presse.

Se hele seansen her fra VGs posisjon litt lengre ned i pressesonen:

De to kjempet om femteplassen på siste runde av søndagens jaktstart.

Bø gikk seirende ut av duellen, men var likevel skuffet etter fire bom på siste skyting – som gjorde at han seilet ut av medaljekampen.

– Han var veldig sint ute i sporet i dag. Han syntes svenskene var dårlige til å dra, sier Samuelsson.

– Han prater så masse. Han har alltid fasit. Jeg slår ham på sisterunden, så presterer han å si det. Typisk «Sebbe», sier Bø.

– Hva tror du, da? spør Samuelsson.

– Som han gikk ut fra siste skyting, var det tydelig at han hadde veldig lyst på den femteplassen, svarer Bø.

– Ja, det er riktig. Absolutt, svarer Samuelsson.

FRUSTRERT I MÅLOMRÅDET: Tarjei Bø var ikke fornøyd med fire bom på siste skyting, som gjorde at han mistet muligheten til å kjempe om medalje. Foto: Heiko Junge / NTB

Selv om tonen i dialogen kan virke krass, melder de fram og tilbake med et smil om munnen likevel.

Aftonbladets reporter sier at «Sebbe» følte det som en straff å stå med fem nordmenn blant de fem beste og høre på «Ja, vi elsker».

– Det er riktig. Det var straff for meg og i dag, sier Bø til det.

Samuelsson var altså beste ikke-norske på en sjetteplass, som gjør at man blir med på blomsterseremoni og premieutdeling. Ikke at det føltes som en belønning, ei heller for Bø.

Til slutt spør den svenske journalisten om det er faktisk er god stemning mellom de to etter seansen.

– Jeg tror vi er kompiser. Eller? spør Sebbe mot Bø.

– Jojo. Det ble en veldig bra fight mot Sebbe, så det er dagens trøst, sier Bø foran TV 2s kamera.

Vel forlikt etter litt het nabokrangel der, altså.

Søndagens jaktstart ble aller mest preget av Vetle Sjåstad Christiansen, som mistet sin farfar fredag kveld og var tydelig rørt etter sin bronse: