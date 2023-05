Buet på «NRK» under Brann-fest: – Er helt enig i noe av kritikken

OSLO SPEKTRUM (VG) Det brøt ut i høylytt buing under Branns store cupfinalearrangement i Oslo spektrum da det ble nevnt at Carl Erik Torp skal kommentere finalen for NRK. – Mange opplever at NRK ikke har tatt cupen seriøst, forklarer supporterleder.