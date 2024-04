Goal er blant de som melder at midtbanespilleren går glipp av resten av sesongen for Chelsea.

Den anerkjente argentinske journalisten Gastón Edul skriver det samme på X.

Grunnen til at han tok operasjonen nå er for å være helt klar til å spille for Argentina i Copa America i juni.

Han var en viktig brikke for Argentina da de vant VM i 2022. Han vant prisen for «beste unge spiller» i turneringen.

Det påfølgende overgangsvinduet satte Chelsea overgangsrekord for argentineren. De måtte ut med 121 millioner euro, tilsvarende rundt 1,4 milliarder kroner for at Benfica skulle gi slipp på spilleren.