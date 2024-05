– Vi har mottatt budskapet med sjokk og forferdelse hver og en av oss, forteller sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund til VG.

Nyheten om at 31 år gamle Alexander Reichenberg er død ble søndag offentliggjort i samråd med hans familie. Under et døgn senere har Norge tatt ut landslagstroppen til VM i Tsjekkia de kommende ukene.

– Vi har koblet på helseteamet og trenerteamet inn mot spillerne. Det er noen som har veldig nære relasjoner til Alexander og hans familie. Det er tungt for mange. Det har vært kommunikasjon mellom landslagsledelsen, helseteamet og spillertroppen i dag, sier Salsten - som også har uttalt seg til NRK om saken.

Han forteller at «ishockeyfamilien er liten og at alle kjenner alle». Noen av spillerne er allerede på vei til Tsjekkia, mens majoriteten av laget ankommer VM-landet tirsdag.

– Alle i troppen har en eller annen relasjon til Alexander fra tidligere. Vi er alle preget. På den ene siden har du gledet deg til et mesterskap som skal komme – og vi føler at vi har et bra lag – så får du denne triste nyheten, sier Salsten om inngangen til mesterskapet.

SPORTSSJEF: Petter Salsten er konstituert generalsekretær og sportssjef i Norges Ishockeyforbund. Foto: Heiko Junge / NTB

Styreleder Per Olav Andersen i Lillehammer IK forteller at klubben åpner Eidsiva Arena i dag for å møtes i sorgen over Reichenberg.

– Da skal alle som har behov for å være rundt noen, ha et samlingspunkt. Det er ikke et formelt program, men vi ønsker å være tilgjengelige for alle som trenger det, sier Andersen til VG.

Klubben følger i tillegg opp spillergruppen og trenerapparatet.

– Dette preger alle. Alle må få den hjelpen de trenger. Vi er en liten klubb og det er et lite miljø i hockeysporten. Så vi blir nære. Vi ser at dette har berørt alle lagene i alle landene Alexander har spilt i. Det er en trist, brå og brutal situasjon for alle som har vært rundt ham.

I AKSJON: Alexander Reichenberg i spill for Norge mot Italia under VM i 2019. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters / NTB

– Hvordan vil Reichenberg bli minnet i Lillehammer?

– Det er en av de største profilene klubben har hatt. Man vil huske ham som den artisten han var for publikum. Han hadde en fantastisk teknikk og evne til å gjøre det helt uventede på isen, sier styrelederen.

– Han var også en viktig bidragsyter i miljøet. Det er en grunn til at han var en del av kapteinsteamet. Han er også en av de blideste spillerne vi har sett på isen.