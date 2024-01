Etter nesten to ukers vinterpause skal Arsenal i aksjon igjen. Ødegaard og lagkameratene er tilbake i London etter et treningsopphold i Dubai der stemningen tilsynelatende har vært god.

– Det var en fenomenal treningsleir på alle måter, sa manager Mikel Arteta på pressekonferansen fredag og slo fast:

– Nå har vi ladet opp batteriene.

– Vi har fått muligheten til å sette ting i perspektiv og analysere det vi har gjort. Jeg tar med meg mye positivt fra de første seks månedene, selv om resultatene ikke har gått vår vei i de siste kampene.

Fulle batterier trengs, for det har mildt sagt lugget for Arsenal den siste måneden. Et nytt nederlag mot Palace vil bety at laget har tapt fire strake kamper i hjemlige turneringer for første gang på nesten 29 år – lenge før kaptein Ødegaard ble født.

Ligatapene mot West Ham (0–2 hjemme) og Fulham (1–2 borte) ble fulgt opp av 0–2-smellen hjemme mot Liverpool i FA-cupen 7. januar. Arsenal har bare én seier og to uavgjorte på de syv siste kampene i alle turneringer.

– Høy stjerne

Arteta er under et ekstra sterk press foran dagens møte med Crystal Palace som står med bare én seier på sine siste 11 kamper.

– Arteta har fortsatt høy stjerne i klubben etter sist sesong. Vi må ikke glemme perspektivet – for en drøy måned siden var alt bra og alle fornøyde, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

VG Live: Følg Arsenal – Crystal Palace fra kl. 13.30

– Men er du overrasket over at de har fått en så brutal formsvikt i resultatene?

– Ja, jeg så ikke helt dette komme. Jeg mener problemene har vært litt delt i siste kampene, sier Tjærnås og trekker frem følgende punkter:

Han påpeker at flere spillere, først og fremst Bukayo Saka, har sett energitomme ut. I tillegg har laget slitt med å skape gjennombrudd mot lag som ligger lavt i tillegg at det blant annet har manglet effektivitet og presisjon i avslutningene.

God Ødegaard

Arsenal toppet Premier League-tabellen med god margin etter 4–3-seieren borte mot Luton 5. desember.

Siden da har det gått meget trått resultatmessig for et Arsenal-lag.

Arsenals ti siste kamper Vis mer ↓ 29/11–23: Lens (h) 6–0 (Ch. League)

2/12–23: Wolverhampton (h) 2–1 (liga)

5/12–23: Luton (b) 4–3 (liga)

9/12–23: Aston Villa (b) 0–1 (liga)

12/12–23: PSV (b) 1–1 (Ch. League)

17/12–23: Brighton (h) 2–0 (liga)

23/12–23: Liverpool (b) 1–1 (liga)

28/12–23: West Ham (h) 0–2 (liga)

31/12–23: Fulham (b) 1–2 (liga)

7/1–24: Liverpool (h) 0–2 (FA-cup) Arsenal er slått ut av både liga- og FA-cupen. Møter Porto i åttedelsfinalen i Champions League i februar/mars.

– Martin Ødegaard har vært god, men også han ineffektiv i de siste kampene, sier Tjærnås.

Sist Arsenal tapte fire kamper på rad i engelsk liga og cup var nesten fire år før kaptein Ødegaard ble født på Drammen sykehus 17. desember 1998.

Blytung periode

5. mars 1995 startet skrekk-rekken. George Graham hadde nettopp fått sparken som følge av at han ble utestengt av FA for en korrupsjonssak som involverte den norske agenten Rune Hauge. Resultatene hadde i tillegg vært svake.

Tapsrekken Vis mer ↓ 5/3–95: West Ham (h) 0–1 (liga)

8/3–95: Blackburn (b) 1–3 (liga)

19/3–95: Newcastle (b) 0–1 (liga)

22/3–95: Manchester U. (b) 0–3 (liga) Arsenal tapte fire kamper på rad både i februar/mars 2018, og i oktober 2002, men i begge periodene var det «uviktige» Champions League-kamper involvert.

De vant to kamper, men så kom det fire strake tap i Premier League: 0–1 mot West Ham, 1–3 mot Blackburn, 0–1 mot Newcastle og 0–3 mot Manchester United.

Så kom en seier med 5–1 hjemme mot Norwich før det ble to nye tap i en sesong der Arsenal til slutt endte på 12. plass.