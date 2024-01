Ingen av de norske var i nærheten etter den stående skyting i Anterselva. Ingrid Landmark Tandrevold var på skuddhold, men bommet to ganger på både tredje og fjerde skyting.

– Det er dårlig skyting, sier skiskytingsekspert i TV 2 Ole Einar Bjørndalen.

– Per nå er jeg ikke bedre til å skyte. Jeg synes det er skikkelig vanskelig. Jeg må bare øve på det. Det blir ikke noen bryllupsreise neste år altså. Det blir treningsleir i Anterselva, sier Tandrevold med glimt i øyet.

Tandrevold endte til slutt på 17. plass.

Karoline Knotten og Juni Arnekleiv leverte et oppløftende renn i den krevende høyden i Anterselva. Knotten tom 5. plass med to bom og Arnekleiv kom to plasser bak med like mange bom.

Julia Simon skjøt 19 treff. Det holdt til å vinne fellesstarten. Lou Jeanmonnot tok 2.-plassen og Lena Haecki-Gross kom inn på 3. plass.

– De franske jentene var helt rå i dag, sier Bjørndalen.