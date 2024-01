– Det har vært mye dramatikk i helgen, sier Bjørnar Neteland, ekspertkommentator hos Viaplay.

Lørdag gikk Isabella Wright i bakken og ble hentet av helikopter. Det gikk bra med den amerikanske jenta som kom unna med et kutt i haken.

Søndag var det kanadiske Valérie Grenier som gikk hardt i nettet. Rennet ble stoppet i lengre tid, slik det også ble lørdag. Grenier ble fraktet ut på båre.

– Det er oppsiktsvekkende mange fall om dagen. Stygge fall. Det er kjipt å se. Man får analysere hva som er årsaken. Cortina har spist utøvere denne uken, sier Kjetil Jansrud.

– Jeg hørte hylet til Kjetil Jansrud. Vi får krysse fingrene for at det går bra. Det er ti utøvere på kvinne- og herresiden som er borte. Det er ikke bra for sporten. Man må ta en gjennomgang på sikkerhet og utstyr, sier Kjetil André Aamodt.

Grenier var på pallen i utforrennet i Cortina for to dager siden.

Kajsa Vickhoff-Lie kjørte også ut, men ikke verre enn at hun selv tok seg ned løypa.

– Sykt irriterende. Jeg ble så irritert. Jeg ville virkelig kjøre fort. Da er det bedre å gjøre det sånn enn å «safe», sier Vickhoff-Lie til Viaplay.

Med en liten skramme i ansiktet slapp den norske alpinisten billig unna.

Ragnhild Mowinckel fulgte fint opp etter utforseieren lørdag, og ligger an til en fjerdeplass.

– Jeg er steike fornøyd. Superfornøyd med kjøringen, sier Mowinckel til Viaplay.

Lara Gut-Behrami leder og vinner etter alle solemerker rennet.