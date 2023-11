– Jeg er en type med mye følelser. På utsiden av brytematten er jeg en helt annen person med ekstremt mye følelser.

Denne høsten har norske TV-seere fått se en emosjonell side av bryteren Morten Thoresen i rollen som «forræder» på TV 2.

Blant annet fikk man se den normalt sett hardbarkede bodøværingen oppløst i tårer etter å ha sendt ut sin nære venninne Bjørg Thorhallsdottir.

Se situasjonen i videovinduet i toppen.

I DYTTEN: Morten Thoresen er stadig å se på TV-ruten om dagen, samtidig som han trener til OL på fritiden. Foto: Andreas Hellenes / VG

– Da jeg gråt over Bjørg var det helt genuint. Når jeg så at jeg såret andre personer så lå ikke det i meg som menneske, så det var ekte følelser, forteller han og avslutter:

– Man er innesperret i en boble, ser de samme fjesene innenfor de samme veggene hver dag og når det ikke er innspilling sitter man «innelåst» på et hotellrom. Forræder er brutalt hardt. Det er ti ganger verre enn folk tror.

Brytekjempen fra Bodø har nettopp vært igjennom den første av utallige økter de kommende månedene da han setter seg ned med VG.

Stedet er Lambertseter Bryteklubb. Her skal Thoresen gjennom et blodslit som forhåpentligvis kulminerer i at han neste sommer får oppleve sitt livs kanskje største drøm:

– Jeg skal gjøre alt i min makt for å sikre en av de siste plassene til Paris. Det blir voldsomme mengder trening. På det meste opp mot seks timer på en dag. Det blir ikke noe vanlig juleferie i år for å si det sånn, sier den folkekjære 26-åringen.

I OL er det totalt 16 brytere som får anledning til å slåss om å bli olympisk mester.

Kun fem av disse plassene gjenstår for Thoresen å bryte om. Alt skal avgjøres over to kvalifiseringsstevner i april og mai.

Bryterkarrieren har allerede satt sine spor på kroppen hans:

For Thoresen har OL-deltagelse vært det gjeveste i verden helt siden han som 16-åring flyttet fra Bodø til Oslo for å satse fullt på bryting:

– Personlig betyr det alt for meg å komme til OL. Jeg fleiper mye med det, men jeg er også småseriøs når jeg sier at dagen jeg kommer til OL så kan jeg tatovere det i pannen.

I Bryte-Norge har Thoresen vært et kjent navn i mange år, men for hvermannsen er det først og fremst gjennom NRK-serien «Hodet i klemme» og deretter TV 2-serien «Forræder» at han har blitt et kjent ansikt.

Han legger ikke skjul på at realitysuksessen har vært til hjelp for en bryterkarriere som tidvis kan være veldig vanskelig å finansiere.

I et tidligere TV 2-intervju har han fortalt at han ville tjent mer på å jobbe i kassa på Coop enn å fortsette som bryter.

– Har reality-deltagelsene hjulpet deg på denne fronten med å skaffe inntekter gjennom sponsorer osv.?

– Definitivt har det hjulpet meg med å gjøre min hverdag enklere. Det skal jeg ikke legge skjul på.

– Tror du det blir flere TV-opptredener fremover?

– Brytingen kommer og vil alltid komme først, men hvis det passer inn i treningsplanen er mer reality absolutt noe jeg kan se for meg å gjøre mer av i fremtiden.