Hun er klarert til spill mot Sør-Korea klokken 20.30 søndag kveld. Hun danner keeperduo med Olivia Lykke-Nygaard, mens nybakt mamma Silje Solberg-Østhassel får en pause etter å ha stått de to første VM-kampene.

– Hvilken trener vil ikke ha dem, sier Thorir Hergeirsson på VGs spørsmål.

Solberg-Østhassel ble mamma i august. Lunde har slet med helseutfordringer før hun ble skadet for Vipers i en Champions League-kamp. Keepersituasjonen har vært landslagssjefens største utfordring før VM.

Lunde – med 10 gull for Norge og syv Champions League-triumfer – er blitt klar for spill før Hergeirsson trodde.

– Det har gått riktig bra. Det er et bra tidspunkt å ta henne inn på nå, sier han.

Ut av troppen går Marie Davidsen. Hun reiser hjem til Bergen og blir hjemmeværende reserve heretter.

Kari Brattset Dale står over mot Sør-Korea på grunn av en ankelskade. Den skal ikke være alvorlig. Vilde Ingstad kommer inn igjen. Hun følte seg ikke helt bra fredag, og sto over da Norge slo Østerrike 45–28.

Thorir Hergeirsson bekrefter at Nora Mørk får sine første VM-minutter mot Sør-Korea. Hun har hatt en liten skade i leggen.

Stine Bredal Oftedal fikk seg en tøff smell mot Østerrike, men en klarert for spill etter en ultralydundersøkelse av venstre albue.

Norge er allerede videre til hovedrunden i VM. Den starter onsdag i Trondheim.

Søndagens kamp er likevel ikke verdiløs. Norge tar med seg poengene mot Sør-Korea videre i mesterskapet. Koreanerne tapte sin åpningskamp mot Østerrike, men slo Grønland i VM fredag.