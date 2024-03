Lucas Braathen lider trolig ingen nød når han nå, ifølge VGs opplysninger, gjør comeback i alpinsporten og bytter ut Norge med et knøttlite brasiliansk skiforbund.

Spørsmålet er hvor bra en satsing som skikjører under Brasils flagg blir.

Når Braathen torsdag forteller om sine fremtidsplaner som alpinist gjør han det i Red Bull-bygget «Hangar 7» i Salzburg. Energidrikkprodusenten får trolig en sentral rolle når 23-åringen re-starter karrieren.

Få vet bedre hva selskapet – som sponser Formel 1-lag, fotballag og individuelle utøvere – kan bidra med enn alpinist Henrik Kristoffersen og hans trenerpappa Lars.

Team Kristoffersen har nemlig hatt en avtale med selskapet i en årrekke.

– Det Red Bull har å tilby av fasiliteter, er ekstremt bra på mange områder. Til og med Max Verstappen trener på treningssenteret deres i Salzburg. Men det kommer jo litt an på om Lucas har tenkt å flytte på seg og ha base i Salzburg som Henrik, sier Lars Kristoffersen til VG.

Mangeårig trener og tidligere landslagssjef i Norges Skiforbund, Steve Skavik, er skeptisk til opplegget til Braathen.

Steve Skavik Tidligere teknikktrener og landslagssjef i Norges Skiforbund alpint.

– Som utøver vil du alltid ha godt av å være på et lag, med lagkamerater og et system rundt deg som er innarbeidet over mange år. Du har lagkamerater som holder deg i ørene. I privatteam er det en fare for veldig mange «ja»-mennesker rundt deg. Du mister kanskje den delen der du blir pushet og utfordret. Både som utøver og person, vurderer Skavik – som i dag er sportssjef for alpinistene i Oslo-klubben Ready.

– En annen ting handler om forskning og utvikling. Det kan være Red Bull kanskje driver med det, men jeg kan ikke tenke meg at det er noe i nærheten av Robert Reid i Norges Skiforbund. Han driver utviklingen på teknikk, video- og GPS-analyse og den type ting. Han mister også tilgang på Olympiatoppen og toppidrettssenteret, som er en suksessfaktor for forbundets alpinister.

Lars Kristoffersen lister på sin side opp det han mener er flere helt sentrale faktorer som energidrikkprodusenten stiller opp med i sponsoratet til sønnen.

Henrik Kristoffersen har en såkalt flaskeavtale med sponsoren som gir ham tilgang til fasiliteter og ressurser som ifølge pappa Lars gjør at han har levert på et så jevnt høyt nivå som alpinist.

Henrik Kristoffersen En av Norges beste alpinkjørere.

Helikopter, fly, transport og logistikk:

Kristoffersen forteller om periodevis enorme kjøreavstander mellom konkurransehelgene som årets verdenscupkalender legger opp til.

– Dette har vært et ekstremt viktig område de har hjulpet med. Ikke bare for å bruke minst mulig energi, men også få tid til å trene.

Sist verdenscuphelg ordnet sponsoren flybilletter fra Aspen til Denver da utøverne skulle hjem. Alternativet var å kjøre over et fjellpass på 3000 meters høyde med vanskelige kjøreforhold.

– Hvis det er kort tid mellom renn i Italia, som Alta Badia og Madonna før jul, så stiller Red Bull med helikopter. Det er en ganske kort flytur, men veldig lang biltur.

Lars Kristoffersen Mangeårig alpintrener for sønnen Henrik Kristoffersen.

Fysioterapeut og medisinsk behandling:

Kristoffersen har hatt en egen fysioterapeut i Red Bull i mange, mange år. Sist sesong fikk han en ny, som også følger ham tett.

– Hun er der året rundt for Henrik og alltid på ski-trening. Det er ekstremt viktig. Fysioen kjenner kroppen til utøverne, vet alltid hvor skoen trykker uten at han trenger å si det selv. Og generelt er det å drive skadeforebyggende så viktig. Skaderisikoen i denne sporten er så høy. Utstyr og underlag er aggressivt. Menneskekroppen er egentlig ikke skapt for å tåle mange av de belastningene.

Da VG spør om pappa Kristoffersen kan sammenligne dette opplegget med det i Norges Skiforbund, svarer han følgende:

– Vi forstår at Norges Skiforbund ikke har muligheten til å få til det samme. Der er det én fysioterapeut fordelt på flere utøvere. Alle vil gjerne ha behandling på samme tid. Det er ikke mulig å få behandling på halvannen til to timer daglig på en utøver. Tidligere hadde forbundet også ambulerende fysioterapeuter, som dermed kanskje ikke kjente utøverne godt nok.

I tillegg forteller Lars Kristoffersen fra oppfølging av en østerriksk lege, som jobber både for Red Bull og sykehuset i Salzburg. Enten om sønnen trenger rask diagnostisering, behandling, eller lignende, noe som gjøres i samråd med den Skiforbundets lege.

Egen barmarkstrener:

– Henrik får daglig oppfølging med egen personlig trener hos Red Bull. Ettersom Henrik bor i Salzburg, forbundets trener er i Norge, så måtte han eventuelt gjort alt alene. Det er ikke så lett. Det er veldig viktig å få den oppfølgingen av en trener. Det handler om å bygge utholdenhet, mye hard styrketrening som er avgjørende i alpint.

– Hadde Henrik Kristoffersen stått uten teknikklaget i Norges Skiforbund, uten forbundets ressurser ellers, hadde han vært en like god skikjører i dag da?

– Det er umulig å svare på. I dag har han jo et veldig godt opplegg gjennom Red Bull, men det jeg kan si er at hvis han hadde stått fritt rent kommersielt, og for eksempel kunne utnyttet sponsorplassen på hjelmen, så ville det blitt en ny økonomisk situasjon. Da hadde vi klart å drifte opplegget enda bedre enn i dag. Det er det ingen tvil om.

– Og da er det samme potensialet der for Lucas Braathen?

– Ja, selvfølgelig, sier Lars Kristoffersen.

VG videreformidler Lars Kristoffersens ovennevnte synspunkter til eks-landslagssjef Skavik.

– Jeg tror ikke vi har kommet dit at det for eksempel er fysioterapeuten som avgjør om du blir en god alpinist eller ikke. Men de som driver slike privatlag vil jo alltid rettferdiggjøre det valget. Det vil nok være mange ulike meninger om Henrik hadde vært bedre om han hadde tilhørt Norges Skiforbund, sier Skavik.

– Der kunne han lært av de unge løperne, som for eksempel bringer ny teknikk og nye impulser inn i laget, og de kommer med brennende motivasjon. Som eldre utøver nyter man godt av et slikt team.