Den 27 år gamle trønderen var nemlig råsterk hele veien under fristilsprinten i norgescupen på Nes fredag.

Myhre vant både kvart- og semifinale. I finalen hadde hun en avslutning ingen var i nærheten av å matche.

Hun var helt åpenbart fornøyd da hun krysset målstreken like foran Julie Bjervig Drivenes og Hedda Bakkemo på andre- og tredjeplass.

– Det var styggartig, sier Myhre på VG+ Sport-sendingen – og svarte slik da hun ble spurt om storformen er i ferd med å komme nå på tampen av sesongen:

– Det er like sikkert som at det er julaften 24. desember.

For Myhre har årets sesong vært blytung.

Grunnen er rehabilitering og opptrening etter et fall under et rulleskirenn i Toppidrettsveka i august. Da slo hun skulderen ut av ledd.

– Jeg rekker å tenke da jeg krysser målstreken at: Dæven, det har var artig. Det har jo vært en vei hit og. Men jeg nyter det, sier Myhre til VG.

Å komme tilbake fra en slik skade har tatt tid. Gjennom høsten sto hun over landslagssamlinger. I desember startet hun å gå skirenn.

Først og fremst i Skandinavisk Cup (nivået under verdenscupen) og norgescup. Der har de virkelige toppresultatene uteblitt, før i dag.

HAR SLITT: Julie Myhre, her avbildet under en sprintprolog i Drammen sist sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I verdenscupen har hun vært på startstreken kun én gang. Det var sist helg. I sveitsiske Goms var Myhre god nok for en 23. plass.

– Har du snakket med landslagsledelsen?

– Snakket akkurat med Stig Rune (Kveen, landslagstrener kvinner). Han er på vei til Canada. Han var veldig glad. Han syntes jeg løste det bra i dag, også hadde han noen forbedringspunkter. Sånn skal det være, få meg litt ned på jorden igjen. Det liker jeg.

– Så det var ikke bare jubel og ståhei?

– Det var noe teknisk i dobbeltdansen han ikke var helt fornøyd med. Det var vi enige om, så da får vi jobbe med det.

I seiersintervjuet fredag forteller Myhre om en tøff sprintfinale. Hun fulgte Drivenes hele veien, før hun smatt forbi og spurtet inn til en ganske komfortabel seier.

– Jeg er fornøyd. Jeg følte meg bra i dag. Det var gledesrus da jeg krysset målstreken. For det har vært en vei å gå for min del.

Hanne Wilberg Rofstad, Elena Rise Johnsen og landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth kom til kort i sprintfinalen og havnet utenfor pallen.

I herrefinalen var det Magnus Øyaas Håbrekke som viste seg å være sterkest.

Gledesscenene i målområdet levnet ingen tvil: Det betydde mye å henvise Gjøran Holstad Tefre og Johan Olsen Bjørtomt til plassene bak ham.

Finalen ble også et gjensyn med landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar. Han har knapt gått skirenn denne sesongen og leverte fredag en sterk fjerdeplass.