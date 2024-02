Det kom frem under sluttprosedyren i rettssaken mot Besseberg. En nesten seks uker lang rettssak er i ferd med å avsluttes.

– Besseberg har befunnet seg i en vedvarende sammenblanding av private interesser inn i utøvelsen av stillingen som IBU-president. Han har brukt presidentvervet til å få finansiert sin lidenskapelige interesse for jakt, og andre svært private interesser, sa Djupesland innledningsvis.

Hun siktet til kjøp av seksuelle tjenester.

– Det er nok ingen overdrivelse å si at Anders Besseberg hadde et over snittet behov for utenomekteskapelig samvær med kvinner, som vi må kunne anse som prostituerte, sa aktor.

Hun fortsatte:

– Besseberg er ikke fremmed for å benytte seg av prostituerte, selv om det har vært straffbart for nordmenn, også i utlandet, siden 2009. Det underbygges av det Nicole Ruhr sa i retten: Nemlig at han jevnlig omga seg med kvinner som Ruhr oppfattet som prostituerte. De var ikke tolker, men dukket opp til frokost og kunne verken tysk, engelsk eller norsk.

Besseberg innrømmet kontakt med prostituerte i sitt første politiavhør, men har senere snudd. Nå sier 77-åringen at han avga «tullesvar» i et forsøk på å bli kvitt «mas» fra politietterforskeren som avhørte ham om det han oppfattet som en annen siktelse.

AKTOR: Marianne Djupesland. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Marianne Djupesland nevnte også en kvinne med navn «Eva», som VG publiserte bilder av denne uken.

Førstestatsadvokaten mener Eva ble brakt til Sibir for å være Bessebergs elskerinne under en jakttur med russiske skiskyttertopper.

Med på turen var også representanter for rettighetsselskapet Infront.

– Det korrupte triangelet, illustrerte Marianne Djupesland i Buskerud tingrett onsdag formiddag.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim mener 77-åringen tok imot klanderverdige goder i verv av stillingen han hadde.

Russiske prostituerte, luksusklokker, eksklusive jaktturer og tilgangen på en gratis BMW X5 står sentralt i tiltalen. Besseberg nekter all skyld etter tiltalen. Strafferammen for grov korrupsjon er ubetinget fengsel i inntil ti år.

Aktor omtalte Anders Besseberg som en mektig mann i internasjonal skiskyting i sluttprosedyren sin onsdag.

– Det er solid belegg for å si at han ble oppfattet som dominerende, eneveldig, udemokratisk og uten evne til å ha inn over seg signaler fra omgivelsene. Han kunne være hissig mot folk som gjorde ting han ikke likte. Som da han skjelte ut Rakel Rauntun (tidl. generalsekretær i det norske forbundet) fordi hun skrev et kritisk brev.

– Man er med eller mot Anders Besseberg. Det er liksom ingen nyanser, mens han selv omtaler seg i selvforherligelse, men uten evne til selvrefleksjon. Han bruker formalia når det passer ham, og da gjerne i favør av prorussiske interesser. Vi ser en selektiv informasjonsstyring som var svært gjennomgående, sier Djupesland.

VIL IKKE LA SEG AVBILDE: Anders Besseberg nekter fotografering av ham selv i retten, slik norsk lov åpner for. Foto: Ane Hem / NTB

Besseberg har omtalt seg selv som en nøysom person i Buskerud tingrett de siste ukene.

Han har trukket frem hvordan han er en enkel bonde fra Vestfossen. Begge deler ble bemerket av aktor onsdag formiddag:

– Anders Besseberg er ikke den litt naive karen som man til dels kan få inntrykk av. Han er ikke bare en enkel bonden fra Vestfossen. Han brukte regelverket slik det passet ham for å bli kvitt kritikere.

Djupesland sa i retten at Besseberg ikke trengte å bruke mye penger, fordi jakten ble betalt av andre og regningen for bilen hans ble plukket opp av Infront.

– Så ja, han var nøysom, men også mest glad i å bruke andres penger, sa aktor.

Prosedyren hennes pågår hele onsdagen. I morgen, torsdag, avsluttes rettssaken med forsvarernes prosedyre.