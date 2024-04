– Jeg kan snakke om at det handler om laget, men ... det er personlig. Det er meg som forsvarsspiller mot en superspiss, sier Rüdiger på en pressekonferanse i Madrid.

Bildene av den tyske stopperen som graver seg inn i Haalands armhule (!) gikk sin seiersgang da lagene møttes i semifinalen i fjor.

– Jeg så bildene og videoen ... det var mange av dem. Jeg planlegger ikke disse tingene, det er bare en følelse, sier tyskeren på spørsmål fra en spansk journalist.

Nå er det nok en gang duket for gigantoppgjør mellom de to. 21.00 tirsdag kveld møtes de her i Madrid for det første av to oppgjør i kvartfinalen i Champions League.

Han nøytraliserte Haaland effektivt i tilsvarende oppgjør i fjor, men det hjalp lite: Manchester City vant hele 5–1 sammenlagt, etter 4–0-seieren på hjemmebane 17. mai.

FOTFULGT: Haaland slet med å komme seg fri sist han møtte Rüdiger. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / NTB

Og Rüdiger, han ble benket til det katastrofale returoppgjøret.

– Jeg fikk ingen unnskyldning fra Ancelotti, nei. Jeg må respektere hans mening, men jeg likte det ikke, sier tyskeren.

De spanske gigantene var effektive da de stoppet jærbuen i fjorårets dobbeltmøte.

Haaland gikk målløs av de to kampene, og hadde få ordentlige sjanser.

Rüdiger insisterer på at det handler om å stoppe pasningene til nordmannen, at det er en laginnsats, men at han også setter pris på rosen han fikk etter fjorårets kamp i Madrid.

– Han er definitivt en av de sterkeste (spissene). Det er ikke lett å kontrollere ham. Han lever for pasninger fra lagkameratene, og du kan ikke kontrollere alt, men du kan gjøre så mye som mulig.

Kampen med avspark 21.00 tirsdag sendes på TV 2 Sport Premium og kan følges i VG Live.