Det fungerer godt på fotballbanen for Ildhusøy. Tottenham-spilleren har scoret to mål på de tre Norge-kampene Gemma Grainger har ledet.

Den nye landslagssjefen mener Norge kan få mye å glede seg over i fremtiden.

– Hun er en unik spiller. Hun er så atletisk og har veldig gode én mot én-ferdigheter. Jeg synes hun fortsetter å bare bli bedre og bedre, sier Grainger til VG.

Også i privatlivet er det hyggelige ting i vente. Bryllupet med Dønnum blir mest sannsynlig neste år. Det er det hun som har tatt ansvar for.

– Han har ikke meldt seg ut, men jeg har meldt ham ut selv, ler Bizet Ildhusøy før hun legger til:

– Han er liksom ikke den beste på å planlegge. Så jeg blir litt sånn: «Bare nikk og si at det er fint og bra, så er jeg fornøyd». Men det er jeg veldig fornøyd med, for da kan jeg bestemme.

– Så han har ikke fått ansvar for noen ting, ikke serviettene engang?

– Nei, han kan ikke det. Jeg vet ikke hva han skulle fått ansvar for. Det får være gjestelisten da.

De to har et avstandsforhold. Bizet Ildhusøy bor til daglig i London, mens Dønnum spiller for Toulouse i Frankrike. I oktober 2022 fridde Dønnum til Bizet Ildhusøy.

Se frieriet her:

På landslaget begynner Ildhusøy å bli en viktig brikke. Hun scoret i EM-kvalifiseringskampen mot Finland. Hun har fortsatt store mål som spiller.

I et intervju med TV 2 for fire år siden sa det da 18 år gamle Vålerenga-talentet at hun siktet seg inn på å bli verdens beste spiller.

– Du satte noen enorme mål for deg selv . .

– Jeg husker det, avbryter hun etterfulgt av en lett latter, før hun legger til:

– Det er jo en drøm. Det er vanskelig å si om jeg blir verdens beste, men jeg skal i hvert fall bli sykt god.

Landslagssjef Grainger har dette å si om Ildhusøys innstilling:

– Jeg elsker mentaliteten. Jeg synes man skal drømme stort.